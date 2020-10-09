Де й о котрій 12 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

12 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Гоголя, 1, 3

пров. Соломії Крушельницької, 2, 4

просп. Полтавський, 13-106

вул. Козацька, 1-26

вул. Олени Пчілки, 4-25

вул. Якова Петруся, 3-30

вул. Володимира Винниченка, 11-78

пров. Гурамішвілі, 2-4

пров. Яснополянський, 34-47

туп. Айвазовського, 1-12.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: