Де й о котрій 12 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 15:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
12 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Гоголя, 1, 3
- пров. Соломії Крушельницької, 2, 4
- просп. Полтавський, 13-106
- вул. Козацька, 1-26
- вул. Олени Пчілки, 4-25
- вул. Якова Петруся, 3-30
- вул. Володимира Винниченка, 11-78
- пров. Гурамішвілі, 2-4
- пров. Яснополянський, 34-47
- туп. Айвазовського, 1-12.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кагамлицька, 1-60
- пров. Північний, 1-26
- пров. Ювілейний, 3-20
- пров. Чкалова, 22-34
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а
- пров. Леонова, 169
- вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15
- вул. Шевченка, 64, 66/2
- вул. Горького, 17
- вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19
- вул. Чкалова, 160-203
- вул. Кагамлицька, 74
- вул. Залізнична, 69-91
- пров. Вишневий, 1-13
- пр. Вишневий, 3-6
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Космонавтів, 39-76
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Бородинський 1-21
- пров. Олега Ольжича, 1-32
- вул. Чумацький шлях, 45-67
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84
- вул. Космонавтів, 67
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 76, 78, 80, 82, 84
- вул. Манагарова, 25.