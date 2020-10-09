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Де й о котрій 12 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 1 308

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

12 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Гоголя, 1, 3
  • пров. Соломії Крушельницької, 2, 4
  • просп. Полтавський, 13-106
  • вул. Козацька, 1-26
  • вул. Олени Пчілки, 4-25
  • вул. Якова Петруся, 3-30
  • вул. Володимира Винниченка, 11-78
  • пров. Гурамішвілі, 2-4
  • пров. Яснополянський, 34-47
  • туп. Айвазовського, 1-12.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кагамлицька, 1-60
  • пров. Північний, 1-26
  • пров. Ювілейний, 3-20
  • пров. Чкалова, 22-34
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а
  • пров. Леонова, 169
  • вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15
  • вул. Шевченка, 64, 66/2
  • вул. Горького, 17
  • вул. Ірінєєва, 4, 6, 8/19
  • вул. Чкалова, 160-203
  • вул. Кагамлицька, 74
  • вул. Залізнична, 69-91
  • пров. Вишневий, 1-13
  • пр. Вишневий, 3-6
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Космонавтів, 39-76
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • пров. Чигиринський, 1-17
  • пров. Бородинський 1-21
  • пров. Олега Ольжича, 1-32
  • вул. Чумацький шлях, 45-67
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84
  • вул. Космонавтів, 67
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 76, 78, 80, 82, 84
  • вул. Манагарова, 25.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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