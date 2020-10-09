Новий конкурс проєктів ДФРР на 2021 рік оголосили у Полтавській області

У Полтавській облдержадміністрації відбулося засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку. Ці проєкти можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Полтавській області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Лунін поінформував присутніх про те, що в проєкті держбюджету на 2021 рік збільшено майже вдвічі фонд ДФРР. Крім того, згідно з урядовими ініціативами зміниться бюджетний кодекс у частині, що стосується Державного фонду регіонального розвитку. Діятиме принцип: жодних планів без грошей, жодних грошей без планів. Тобто, фінансуватимуться ті проєкти, що передбачені стратегією розвитку.
Змінено й підхід до розподілу коштів на регіони. Він поділяється на 3 рівні:
Дмитро Лунін зазначив, що в цьому напрямку проведено чималу роботу, але серед поданих ініціатив немає таких, що спрямовані на економічний розвиток регіону.
Члени комісії проголосували за скасування старого конкурсу відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Полтавській області, та оголошення нового.