Новий конкурс проєктів ДФРР на 2021 рік оголосили у Полтавській області

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 66

В проєкті держбюджету на 2021 рік збільшено майже вдвічі фонд ДФРР

У Полтавській облдержадміністрації відбулося засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку. Ці проєкти можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Полтавській області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Лунін поінформував присутніх про те, що в проєкті держбюджету на 2021 рік збільшено майже вдвічі фонд ДФРР. Крім того, згідно з урядовими ініціативами зміниться бюджетний кодекс у частині, що стосується Державного фонду регіонального розвитку. Діятиме принцип: жодних планів без грошей, жодних грошей без планів. Тобто, фінансуватимуться ті проєкти, що передбачені стратегією розвитку.





Змінено й підхід до розподілу коштів на регіони. Він поділяється на 3 рівні:

50% від виділених коштів має спрямовуватися на реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку,

30% – на Регіональну стратегію розвитку,

20% – на підтримку інфраструктури новостворених громад у сільській місцевості.

Дмитро Лунін зазначив, що в цьому напрямку проведено чималу роботу, але серед поданих ініціатив немає таких, що спрямовані на економічний розвиток регіону.





- Здебільшого були проєкти, що стосувалися вирішення соціальних проблем, а саме школи, садочки, медичні заклади, придбання спецтехніки. Ці питання потребують фінансування, але нам треба вносити зміни, – сказав Дмитро Лунін.





Члени комісії проголосували за скасування старого конкурсу відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Полтавській області, та оголошення нового.