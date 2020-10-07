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Скільки коштує отримати на Полтавщині «зелені» автомобільні номери

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 907 Коментарів: 1

 

Власники автомобілів з електродвигуном можуть добровільно скористатися послугою

З початку цього року в Україні почав діяти закон, завдяки якому можна отримати номерні знаки зеленого кольору для електромобілів.


– «Зелені» номерні знаки виглядають напрочуд презентабельно. Для електромобілів, електромопедів та електромотоциклів – біла плашка з зеленими літерами і цифрами. Для електротаксі та електробусів – зелені цифри на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах», — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.


Щодо Полтавщини, то перше і єдине «зелене» авто зареєстрували у 2013 році. У 2015 вже мали 6 електромобілів, а от за 9 місяців 2020 року взято до реєстру 243 електроавтівок. Загалом шляхами України їздять 904 електрокари, зареєстровані в Полтавській області, - наводить статистику начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області Віталій Бондаренко.


Відповідно до даних Головного сервісного центру МВС, отримати «зелені» номери коштуватиме 590 гривень. Власники електромобілів звичайні номери можуть замінити на «зелені» у добровільному порядку.


Перелік документів, які потрібні для зміни номерів, можу подивитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: автомобиль Сервисный центр МВД
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

146
sure:
Сьогодні, 19:50

Зелёные номера означают, что за пределы района эти авто выехать не могут? Вместо цифр на номере всем им одинаковую надпись Я еду к ближайшей розетке.


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