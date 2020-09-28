Больницы Горишних Плавней получили два Renault Master для транспортировки больных

Больницы Горишних Плавней получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины.
Общая стоимость автомобилей составляет около 3 млн грн. Поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.
По словам мера Горишних Плавней Дмитрия Быкова, медработники и городская власть очень признательны за систематическую поддержку, оказываемую ГОКами. Медицинские санитарные автомобили – это крайне важный и необходимый транспорт для транспортировки пациентов не только во времена пандемии коронавируса, но и в не эпидемический период.