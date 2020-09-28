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Кременчук, Благодійність

Больницы Горишних Плавней получили два Renault Master для транспортировки больных

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 585 Коментарів: 1

 

Санитарные автомобили передала Ferrexpo

Больницы Горишних Плавней получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины. 


Общая стоимость автомобилей составляет около 3 млн грн. Поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.


По словам мера Горишних Плавней Дмитрия Быкова, медработники и городская власть очень признательны за систематическую поддержку, оказываемую ГОКами. Медицинские санитарные автомобили – это крайне важный и необходимый транспорт для транспортировки пациентов не только во времена пандемии коронавируса, но и в не эпидемический период. 


- К сожалению, статистика заболевших COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы понимаем, что медики и пациенты продолжают нуждаться в нашей поддержке и не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам, - отметил Директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев. 
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Автор: Алиса Котова
Теги: Ferrexpo Горишние Плавни больницы благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

358
Туся:
Сьогодні, 11:23

 Кар,єри Комсомольську саме найбільше завдають шкоди здоров,ю мешканців, тож і повинні хоч якось допомагати, а не тільки отруювати.


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