На «Кредмаші» познайомили з фрезерувальником, що заробляє, як у Польщі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 608 Коментарів: 3

Зарплата кваліфікованих працівників доходить до 30-40 тисяч гривень на місяць, підтвердив Тарас Мелешко

ПрАТ «Кредмаш» святкує свій ювілей — 150-річчя заводу. З нагоди цієї дати керівництво підприємства зустрілося з пресою, розповіло про роботу та зарплату, організувало екскурсію сучасним заводом.







За словами директора ПрАТ «Кредмаш» Миколи Данилейка, підприємство забезпечене замовленнями до кінця року, бо задіяне у державній програмі з будівництва доріг. І основна продукція заводу — асфальтозмішувальні установки — користується попитом. Підприємство працює повний робочий тиждень, і в цьому році не було жодного дня простою.













Середня зарплата на заводі — 15 100 грн, поінформував Микола Данилейко. Під підтвердив те, про що говорив раніше: висококваліфіковані працівники отримують до 30-40 тисяч гривень зарплати.





Є люди, працівники (відрядники), які отримують заробітну плату 35-40 тисяч гривень. Це правда. На дільниці можна буде спитати у робітників — там і зварники, і токарі — вони скажуть, яка в них заробітна плата, - сказав Микола Данилейко.





Під час екскурсії заводом ми відвідали цех, де міняють обладнання: встановлюють сучасні корейські станки Doosan. Там ми й поспілкувалися з фрезерувальником.





Тарас Мелешко працює на «Кредмаші» 8-й рік. Свого часу закінчив ВПТУ №7. Зараз працює на станках з числовим програмним керуванням (обслуговує одразу три станки). Працівник підтвердив, що в нього гідна зарплата.





- У Польщу можна не їхати, скажімо так, - каже Тарас Мелешко.

- Ви задоволені своєю роботою на цьому підприємстві?

- Так, дуже задоволений. Я закінчив училище, і за фахом працюю тут, подобається.

- Скільки днів на тиждень ви працюєте? Скільки триває ваш робочий день?

- Працюємо п'ять днів на тиждень, якщо багато роботи, то й по шість днів. Робочий день по 8 годин.

- Ваше керівництво стверджує, що на дільниці, де ви працюєте, можна заробити 30-40 тисяч на місяць, це можливо?

- Можливо. Працювали по шість днів на тиждень, перепрацьовували — і люди заробляли.





Наш співрозмовник уточнив, що йдеться про зарплату на руки.





Керівництво підприємства не приховує: щоб мати такий заробіток, людині доведеться напрацювати досвід та досягти високої продуктивності праці. Якщо прийшов молодий працівник-станочник після училища, він отримає на руки в перші місяці роботи 7-8 тисяч гривень.





Раніше ми писали про зварника, який, повернувшись з Польщі, заробив на «Кредмаші» в перший місяць усього 4 тисячі гривень. Проте Микола Данилейко стверджує, що ця ситуація нетипова. І сьогодні ми побували в цеху, де люди мають можливість заробляти, як за кордоном.





Репортаж з нагоди ювілею — на нашому сайті згодом.