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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

На «Кредмаші» познайомили з фрезерувальником, що заробляє, як у Польщі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 608 Коментарів: 3

Зарплата кваліфікованих працівників доходить до 30-40 тисяч гривень на місяць, підтвердив Тарас Мелешко

ПрАТ «Кредмаш» святкує свій ювілей — 150-річчя заводу. З нагоди цієї дати керівництво підприємства зустрілося з пресою, розповіло про роботу та зарплату, організувало екскурсію сучасним заводом.




За словами директора ПрАТ «Кредмаш» Миколи Данилейка, підприємство забезпечене замовленнями до кінця року, бо задіяне у державній програмі з будівництва доріг. І основна продукція заводу — асфальтозмішувальні установки — користується попитом. Підприємство працює повний робочий тиждень, і в цьому році не було жодного дня простою.


 


Середня зарплата на заводі — 15 100 грн, поінформував Микола Данилейко. Під підтвердив те, про що говорив раніше: висококваліфіковані працівники отримують до 30-40 тисяч гривень зарплати.


Є люди, працівники (відрядники), які отримують заробітну плату 35-40 тисяч гривень. Це правда. На дільниці можна буде спитати у робітників — там і зварники, і токарі — вони скажуть, яка в них заробітна плата, - сказав Микола Данилейко.


Під час екскурсії заводом ми відвідали цех, де міняють обладнання: встановлюють сучасні корейські станки Doosan. Там ми й поспілкувалися з фрезерувальником.


Тарас Мелешко працює на «Кредмаші» 8-й рік. Свого часу закінчив ВПТУ №7. Зараз працює на станках з числовим програмним керуванням (обслуговує одразу три станки). Працівник підтвердив, що в нього гідна зарплата.


- У Польщу можна не їхати, скажімо так, - каже Тарас Мелешко.


- Ви задоволені своєю роботою на цьому підприємстві?


- Так, дуже задоволений. Я закінчив училище, і за фахом працюю тут, подобається.


- Скільки днів на тиждень ви працюєте? Скільки триває ваш робочий день?


- Працюємо п'ять днів на тиждень, якщо багато роботи, то й по шість днів. Робочий день по 8 годин.


- Ваше керівництво стверджує, що на дільниці, де ви працюєте, можна заробити 30-40 тисяч на місяць, це можливо?


- Можливо. Працювали по шість днів на тиждень, перепрацьовували — і люди заробляли.


Наш співрозмовник уточнив, що йдеться про зарплату на руки.


Керівництво підприємства не приховує: щоб мати такий заробіток, людині доведеться напрацювати досвід та досягти високої продуктивності праці. Якщо прийшов молодий працівник-станочник після училища, він отримає на руки в перші місяці роботи 7-8 тисяч гривень.


Раніше ми писали про зварника, який, повернувшись з Польщі, заробив на «Кредмаші» в перший місяць усього 4 тисячі гривень. Проте Микола Данилейко стверджує, що ця ситуація нетипова. І сьогодні ми побували в цеху, де люди мають можливість заробляти, як за кордоном.


Репортаж з нагоди ювілею — на нашому сайті згодом.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Кредмаш зарплата робота Микола Данилейко
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

4 051
zzzzzz:
Сьогодні, 18:21

где подпись-на правах рекламы?smile

6 дней в неделю , 15 часов в день на трех станках, один человек на заводеsmile сказочники...

Ваше керівництво стверджує, що на дільниці, де ви працюєте, можна заробити 30-40 тисяч на місяць, це можливо? - Можливо. Працювали по шість днів на тиждень, перепрацьовували — і люди заробляли.

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46
Dmytro8:
Сьогодні, 18:32

Открою небольшой секрет: зарплата у некоторых неквалифицированных руководителей гораздо больше.

А вообще, читая такие интервью, как-то грустно от того, насколько для нашего руководства важно показать красивую картинку, которая не совсем соответствует действительности. При этом они не понимают, насколько они тем самым проявляют неуважение к подавляющему большинству работников завода, среди которых есть действительно квалифицированные, но зарплата у них куда меньше, чем даже средняя.


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Olexander:
Сьогодні, 18:57

Цитата: Dmytro8
Открою небольшой секрет: зарплата у некоторых неквалифицированных руководителей гораздо больше.
на дуже більше .Вони тими корейськими станками вже не знають як хвалитись .А про станки 1960 -х років мовчать (1к 62)І про запчастини ,які купляються самі дешеві .Коли людина працює з 7,00 до 19,00 і заробляє 40 тис. та ще й по суботах ,а нехай таку зарлату спробують заробити при нормальному робочому тижні і на одному 1К 62 ,тоді можна буде хвалитись .


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