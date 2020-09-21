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Гонг Миру пролунав у Кременчуці до Дня Миру

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 402 Коментарів: 1

 

У нашому місті гонг відзначає 10-річний ювілей

21 вересня, за рішенням ООН, відзначається Міжнародний день миру. Він був заснований у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії, або ж відзначати цей День проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій з проблем миру. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


 

У Кременчуці Гонг Миру, який подарували Україні Республіка Індонезія та Міжнародний комітет Гонгу Миру, урочисто відкрили 21 вересня 2010 року. Цього року він відзначає 10-ти річний ювілей.


В нашому місті з офіційним візитом перебуває Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні Його Високоповажність Пан Юдді Кріснанді. Він разом з міським головою Віталієм Малецьким цього дня побував у парку Миру, де традиційно пролунав Гонг Миру. У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції цього року цей традиційний захід проходив у обмеженому форматі.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: Гонг мира День мира гонг миру
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 08:36

Из всех Гонгов Мира, установленных по всем уголкам планеты в г. Кременчуг самая уродливая, безвкусная, несуразная и дорогая конструкция. Называется словом которое начинается на "У" и заканчивается на ***. По голове *** надо постучать за уродство города, а не по гонгу.  


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