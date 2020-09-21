Кікбоксери з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України

Вітаємо спортсменів та їх тренера Олега Скирту
17-20 вересня в Чернігові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА, який зібрав близько 500 учасників з 21 регіону нашої країни.
Кременчук представили вихованці тренера Олега Скирти з клубу «Шторм».
Результати виступів наших спортсменів:
- Анвар Мусраілов, вагова категорія до 51 кг - 1 місце в розділі лоу-кік, 3 місце в розділі К-1;
- Білал Мусраілов, вагова категорія до 55 кг - 1 місце в розділі лоу-кік, 2 місце в розділі К-1;
- Єгор Лук'янченко, вагова категорія +55 кг -1 місце в розділі К-1, 2 місце в розділі лоу-кік.
Переможний півфінал Мусраілова Білала