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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кікбоксери з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 343

 

Вітаємо спортсменів та їх тренера Олега Скирту

17-20 вересня в Чернігові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА, який зібрав близько 500 учасників з 21 регіону нашої країни.


Кременчук представили вихованці тренера Олега Скирти з клубу «Шторм».


Результати виступів наших спортсменів:

  • Анвар Мусраілов, вагова категорія до 51 кг - 1 місце в розділі лоу-кік, 3 місце в розділі К-1;
  • Білал Мусраілов, вагова категорія до 55 кг - 1 місце в розділі лоу-кік, 2 місце в розділі К-1;
  • Єгор Лук'янченко, вагова категорія +55 кг -1 місце в розділі К-1, 2 місце в розділі лоу-кік.

Переможний півфінал Мусраілова Білала

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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
компанія «Інтера Люкс»

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