Як кременчужанам повернути неякісні ліки в аптеку

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 970

Повернути можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості

Під час придбання будь-яких лікарських препаратів в аптеці покупець фактично укладає договір роздрібної купівлі-продажу, а отже, в такому випадку виникають права та обов’язки, що передбачені нормами цивільного законодавства України.





Згідно з чинним законодавством, на території України забороняється відпуск громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув, або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.





Повернути можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості, надавши розрахунковий документ на їхнє придбання, передбачений Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». У такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.





Факт неналежної якості лікарського засобу чи медичного виробу підтверджується такими документами:

висновком щодо якості лікарських засобів, виданим підпорядкованою лабораторією територіального органу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та/або уповноваженою лабораторією;

розпорядженням Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів, покупець має можливість звернутись до Департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби.





Неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації та знищенню, відповідно до Правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.