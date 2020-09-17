Захворіла також і мати цієї родини
Двомісячна дитина, яка у Кременчуці захворіла на коронавірус, заразилася від батька, також захворіла і її мати. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіла віцемер Ольга Усанова.
Також вона повідомила, що за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 49 дорослих і 126 дітей. Лікарі діагностували сім пневмоній і висунули 9 підозр на COVID-19, по яким взяті біологічні матеріали для встановлення остаточного діагнозу.
Наразі на стаціонарному лікуванні з пневмонією перебувають 33 пацієнта, у трьох із них – тяжкий перебіг хвороби. А з COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» лежить 15 пацієнтів, серед них три жителі Кременчуцького та колишнього Глобинського районів, Козельщини.
За минулу добу шляхом ПЛР-дослідження вивчили 61 біологічний матеріал. Коронавірусну інфекцію виявили у 6 дорослих і однієї дитини 2-місячного віку, про яку йшлося вище (серед цих людей двоє на стаціонарному лікуванні, п'ятеро – на амбулаторному під наглядом сімейних лікарів).
Всього від початку оголошення карантину коронавірусною інфекцією заразився 221 кременчужанин, із них 160 одужали, 7 – померли, інші – перебувають в активній фазі.