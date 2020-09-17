Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Двомісячна дитина, яка у Кременчуці захворіла на коронавірус, заразилася від батька

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 18

Захворіла також і мати цієї родини

Двомісячна дитина, яка у Кременчуці захворіла на коронавірус, заразилася від батька, також захворіла і її мати. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповіла віцемер Ольга Усанова.


- Це родинний спалах, там спочатку виявили (COVID-19 - ред.) у батька, у нього були симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, а потім взяли контакти – це його дружина і маленька дитина. У всіх підтвердився коронавірус. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні, стан їх задовільний, тому вони перебувають вдома, вся родина, - зазначила пані Усанова.


Також вона повідомила, що за попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 49 дорослих і 126 дітей. Лікарі діагностували сім пневмоній і висунули 9 підозр на COVID-19, по яким взяті біологічні матеріали для встановлення остаточного діагнозу.

 

Наразі на стаціонарному лікуванні з пневмонією перебувають 33 пацієнта, у трьох із них – тяжкий перебіг хвороби. А з COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» лежить 15 пацієнтів, серед них три жителі Кременчуцького та колишнього Глобинського районів, Козельщини.  

 

За минулу добу шляхом ПЛР-дослідження вивчили 61 біологічний матеріал. Коронавірусну інфекцію виявили у 6 дорослих і однієї дитини 2-місячного віку, про яку йшлося вище (серед цих людей двоє на стаціонарному лікуванні, п'ятеро – на амбулаторному під наглядом сімейних лікарів).


- Хочу сказати, що цього тижня кожного дня реєструється від 7 до 9 випадків коронавірусної хвороби. Ми бачимо, що є певне зростання. Є певне навантаження. Сьогодні лікарні з цим справляються, але хотілося б нагадати про певні правила, щоб запобігти поширенню коронавірусних інфекцій: уникати скупчення людей, мити руки, обробляти їх антисептиками, використовувати захисні маски, - наголосила Ольга Усанова.


Всього від початку оголошення карантину коронавірусною інфекцією заразився 221 кременчужанин, із них 160 одужали, 7 – померли, інші – перебувають в активній фазі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус ПЦР-тесты пациенты больница «Кременчугская» пневмония ОРВИ статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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