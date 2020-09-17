Мінімалка 6500 грн і долар по 29,1 грн: у Раді представили проєкт Держбюджету на 2021 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав Держбюджет-2021 «інструментом розвитку і зростання»
Сьогодні, 18 вересня у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко представив законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Ключові макроекономічні показники, на яких базується проєкт Держбюджету:
«Одним з головних припущень базового сценарію прогнозу є завершення світової пандемії COVID-19 у 2020 році та відновлення позитивного тренду розвитку економіки», - сказано у Пояснювальній записці.
Доходи Держбюджету плануються на рівні 1,07 трлн грн; плановані видатки перевищують доходи, ця цифра складає 1,33 трлн грн. Дефіцит Держбюджету — 270 млн грн.
У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:
Нагадаємо, з 1 вересня поточного року мінімалка зросла до 5000 грн, у наступному році вона зросте ще на 1,5 тис грн.
|
Групи населення
|
З 1.01.21
|
З 1.07.21
|
З 1.12.21
|
на одну особу в розрахунку на місяць (базовий)
|
2189
|
2294
|
2393
|
діти віком до 6 років:
|
1921
|
2013
|
2100
|
діти віком від 6 до 18 років
|
2395
|
2510
|
2618
|
працездатні особи
|
2270
|
2379
|
2481
|
особи, які втратили працездатність (пенсіонери)
|
1769
|
1854
|
1934
Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії. На даний час (з 1 липня) цей показник складає 1712 грн, але з 1 грудня вже буде підвищений до 1769 грн — і не ростиме до 1 липня наступного року.
Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.