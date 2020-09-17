Мінімалка 6500 грн і долар по 29,1 грн: у Раді представили проєкт Держбюджету на 2021 рік

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 715 Коментарів: 2

Сьогодні, 18 вересня у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко представив законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».



Ключові макроекономічні показники, на яких базується проєкт Держбюджету:

зростання ВВП на рівні 4,6 %;

індекс споживчих цін — тобто рівень інфляції (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3%;

збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1%;

рівень безробіття – 9,2%;

зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9%.

«Одним з головних припущень базового сценарію прогнозу є завершення світової пандемії COVID-19 у 2020 році та відновлення позитивного тренду розвитку економіки», - сказано у Пояснювальній записці.





Доходи Держбюджету плануються на рівні 1,07 трлн грн; плановані видатки перевищують доходи, ця цифра складає 1,33 трлн грн. Дефіцит Держбюджету — 270 млн грн.







Мінімальна заробітна плата

У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:

з 1 січня - 6000 гривень у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі;

у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі; з 1 липня — 6500 гривень у місячному розмірі; 39,12 гривні у погодинному розмірі.

Нагадаємо, з 1 вересня поточного року мінімалка зросла до 5000 грн, у наступному році вона зросте ще на 1,5 тис грн.









Прожитковий мінімум-2021 (грн)

Групи населення З 1.01.21 З 1.07.21 З 1.12.21 на одну особу в розрахунку на місяць (базовий) 2189 2294 2393 діти віком до 6 років: 1921 2013 2100 діти віком від 6 до 18 років 2395 2510 2618

працездатні особи 2270 2379 2481 особи, які втратили працездатність (пенсіонери) 1769 1854 1934





Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.





Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії. На даний час (з 1 липня) цей показник складає 1712 грн, але з 1 грудня вже буде підвищений до 1769 грн — і не ростиме до 1 липня наступного року.





Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.