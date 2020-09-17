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Мінімалка 6500 грн і долар по 29,1 грн: у Раді представили проєкт Держбюджету на 2021 рік

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 715 Коментарів: 2

 

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав Держбюджет-2021 «інструментом розвитку і зростання»

Сьогодні, 18 вересня у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко представив законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».


Ключові макроекономічні показники, на яких базується проєкт Держбюджету:

  • зростання ВВП на рівні 4,6 %;
  • індекс споживчих цін — тобто рівень інфляції (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3%;
  • збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1%;
  • рівень безробіття – 9,2%;
  • зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9%.

«Одним з головних припущень базового сценарію прогнозу є завершення світової пандемії COVID-19 у 2020 році та відновлення позитивного тренду розвитку економіки», - сказано у Пояснювальній записці.


Доходи Держбюджету плануються на рівні 1,07 трлн грн; плановані видатки перевищують доходи, ця цифра складає 1,33 трлн грн. Дефіцит Держбюджету — 270 млн грн.



Мінімальна заробітна плата

У 2021 році передбачено два підвищення мінімалки:

  • з 1 січня - 6000 гривень у місячному розмірі, 36,11 гривні у погодинному розмірі;
  • з 1 липня — 6500 гривень у місячному розмірі; 39,12 гривні у погодинному розмірі.

Нагадаємо, з 1 вересня поточного року мінімалка зросла до 5000 грн, у наступному році вона зросте ще на 1,5 тис грн. 


 


Прожитковий мінімум-2021 (грн)

Групи населення

З 1.01.21

З 1.07.21

З 1.12.21

на одну особу в розрахунку на місяць (базовий)

2189

2294

2393

діти віком до 6 років:

1921

2013

2100

діти віком від 6 до 18 років

2395

2510

2618


працездатні особи

2270

2379

2481

особи, які втратили працездатність (пенсіонери)

1769

1854

1934


Нагадаємо, базовий розмір прожиткового мінімуму застосовується при призначення різних видів соціальних допомог, субсидії.


Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність дорівнює розміру мінімальної пенсії. На даний час (з 1 липня) цей показник складає 1712 грн, але з 1 грудня вже буде підвищений до 1769 грн — і не ростиме до 1 липня наступного року.


Таким чином, у 2021 році на пенсіонерів чекає два підвищення мінімальної пенсії, але в цілому усього на 165 грн.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Держбюджет-2021 мінімальна зарплата прожитковий мінімум мінімалка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 421
inattentive:
Сьогодні, 14:30

зростання ВВП на рівні 4,6 %; ... рівень безробіття – 9,2%; ... Що саме по безробіттю пропонують ? Теж зростання ?flushed


3 1
4 047
zzzzzz:
Сьогодні, 15:48

ну вы если публикуете данные, то публикуйте все, а то как то выборочно....почему нет данных об увеличении расходов на офис препиздента, об уменьшении выделяемых средств на субсидии и много чего еще....статья явно не отражает реальную информацию о пректе бюджета....такое


1 0

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