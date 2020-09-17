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Кременчук, Спорт, Афіша

26 вересня у Кременчуці відбудеться Кубок КСК «Golden Horse»

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 405 Коментарів: 1

 

Змагання відбудуться з дотриманням санітарних норм

26 вересня у Кременчуці відбудуться змагання з кінного спорту (конкур) Кубок КСК «Golden Horse». Початок змагань о 12.00.


В програмі будуть маршрути:

  • №1 70 см 
  • №2 90 см 
  • №3 110 см

Змагання відбудуться з дотриманням всіх санітарних норм.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коні кінний спорт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

349
GAndy:
Сьогодні, 18:58

А где будет проходить конкурс?

 


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