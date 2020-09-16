За добу в Україні зафіксували 2 958 випадків коронавірусу, на Полтавщині – 57

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В Україні за останню добу зафіксували 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 57.



За даними МОЗ, станом на 9.00 16 вересня у нашій країні налічують 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало (усього за добу одужало 1 514 пацієнтів). Загалом провели 1 925 482 тестування методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 976 випадків;

Волинська область — 6 504 випадки;

Дніпропетровська область — 3 539 випадків;

Донецька область — 2 180 випадків;

Житомирська область — 4 543 випадки;

Закарпатська область — 8 829 випадків;

Запорізька область — 2 591 випадок;

Івано-Франківська область — 11 677 випадків;

Кіровоградська область — 934 випадки;

м. Київ — 18 070 випадків;

Київська область — 7 207 випадків;

Львівська область — 17 430 випадків;

Луганська область — 653 випадки;

Миколаївська область — 2 171 випадок;

Одеська область — 10 277 випадків;

Полтавська область — 1 307 випадків;

Рівненська область — 10 707 випадків;

Сумська область — 2 640 випадків;

Тернопільська область — 10 004 випадки;

Харківська область — 13 432 випадки;

Херсонська область — 702 випадки;

Хмельницька область — 4 133 випадки;

Чернівецька область — 12 493 випадки;

Черкаська область — 2 739 випадків;

Чернігівська область — 2 922 випадки.

Полтавська ОДА повідомила географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:

у Полтаві – 18 нових випадків;

у Миргороді – 9 випадків;

у Миргородському районі – 7 нових випадків;

у Кременчуці – 6 випадків ;

; на Машівщині – 5 випадків;

у Полтавському районі та Лубнах – по 4 відповідно;

на Решетилівщині та Кобеляччині – по два.





Одужали 667 жителів області, продовжують лікування 610 людей.