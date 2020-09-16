Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.09.2020 09:00
Підтверджені:
Україна162660
Кременчук207
Хворі:
Україна86996
Кременчук41
Одужало:
Україна72324
Кременчук158
Померло:
Україна3340
Кременчук6
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 2 958 випадків коронавірусу, на Полтавщині – 57

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 394

 

Наразі одужали 667 жителів Полтавської області, продовжують лікування 610 людей

В Україні за останню добу зафіксували 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 57.

За даними МОЗ, станом на 9.00 16 вересня у нашій країні налічують 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало (усього за добу одужало 1 514 пацієнтів). Загалом провели 1 925 482 тестування методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 976 випадків;
  • Волинська область — 6 504 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
  • Донецька область — 2 180 випадків;
  • Житомирська область — 4 543 випадки;
  • Закарпатська область — 8 829 випадків;
  • Запорізька область — 2 591 випадок;
  • Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
  • Кіровоградська область — 934 випадки;
  • м. Київ — 18 070 випадків;
  • Київська область — 7 207 випадків;
  • Львівська область — 17 430 випадків;
  • Луганська область — 653 випадки;
  • Миколаївська область — 2 171 випадок;
  • Одеська область — 10 277 випадків;
  • Полтавська область — 1 307 випадків;
  • Рівненська область — 10 707 випадків;
  • Сумська область — 2 640 випадків;
  • Тернопільська область — 10 004 випадки;
  • Харківська область — 13 432 випадки;
  • Херсонська область — 702 випадки;
  • Хмельницька область — 4 133 випадки;
  • Чернівецька область — 12 493 випадки;
  • Черкаська область — 2 739 випадків;
  • Чернігівська область — 2 922 випадки.

 

Полтавська ОДА повідомила географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:

  • у Полтаві – 18 нових випадків;
  • у Миргороді – 9 випадків;
  • у Миргородському районі – 7 нових випадків;
  • у Кременчуці – 6 випадків;
  • на Машівщині – 5 випадків;
  • у Полтавському районі та Лубнах – по 4 відповідно;
  • на Решетилівщині та Кобеляччині – по два.
Дев'ять нових випадків COVID-19 зафіксували у Кременчуці


Одужали 667 жителів області, продовжують лікування 610 людей.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх