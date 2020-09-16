За добу в Україні зафіксували 2 958 випадків коронавірусу, на Полтавщині – 57

Наразі одужали 667 жителів Полтавської області, продовжують лікування 610 людей
В Україні за останню добу зафіксували 2 958 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 57.
За даними МОЗ, станом на 9.00 16 вересня у нашій країні налічують 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 340 летальні, 72 324 пацієнти одужало (усього за добу одужало 1 514 пацієнтів). Загалом провели 1 925 482 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 976 випадків;
- Волинська область — 6 504 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
- Донецька область — 2 180 випадків;
- Житомирська область — 4 543 випадки;
- Закарпатська область — 8 829 випадків;
- Запорізька область — 2 591 випадок;
- Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
- Кіровоградська область — 934 випадки;
- м. Київ — 18 070 випадків;
- Київська область — 7 207 випадків;
- Львівська область — 17 430 випадків;
- Луганська область — 653 випадки;
- Миколаївська область — 2 171 випадок;
- Одеська область — 10 277 випадків;
- Полтавська область — 1 307 випадків;
- Рівненська область — 10 707 випадків;
- Сумська область — 2 640 випадків;
- Тернопільська область — 10 004 випадки;
- Харківська область — 13 432 випадки;
- Херсонська область — 702 випадки;
- Хмельницька область — 4 133 випадки;
- Чернівецька область — 12 493 випадки;
- Черкаська область — 2 739 випадків;
- Чернігівська область — 2 922 випадки.
Полтавська ОДА повідомила географію поширення коронавірусної інфекції на Полтавщині за добу:
- у Полтаві – 18 нових випадків;
- у Миргороді – 9 випадків;
- у Миргородському районі – 7 нових випадків;
- у Кременчуці – 6 випадків;
- на Машівщині – 5 випадків;
- у Полтавському районі та Лубнах – по 4 відповідно;
- на Решетилівщині та Кобеляччині – по два.
Одужали 667 жителів області, продовжують лікування 610 людей.