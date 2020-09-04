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Кременчук

У Кременчуці на деревах з'явилися пакети для собак

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 1 953 Коментарів: 8

 

Наше місто стає більш сучасним

В центрі Кременчука з'явилися пакети для збору фекалій за домашніми улюбленцями. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці кременчужанин Анатолій Сербін. 


 


- Кременчук прямує до Європи. Ось такі фотозвернення, під якими закріплено десяток спеціальних кульків з інструкцією для використання, з’явилися в центрі Кременчука. А, отже, з часом прибирання за своїми домашніми улюбленцями стане нормою нашого життя і можна буде спокійно гуляти малечі по траві, не боячись забруднитися, - повідомляє Анатолій. 


19
Автор: Альона Душенко
Теги: собаки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

1 045
route 66:
Сьогодні, 10:25

Если бы ими еще кто-то пользовался...


17 3
111
Yuri:
Сьогодні, 10:42

И кто оплатил это ... эту заботу? Из чьего кармана?


6 5
920
jondin:
Сьогодні, 10:48

встает вопрос єкологии .

что хуже просто какаха или какаха завернутая в целофановій кулек .


22 4
331
cheh_a:
Сьогодні, 11:47

ахаха-теперь есть бесплатные мусорные пакеты

а за чей счет-догадайтесь-ВЫБОРЫ


7 1
334
Andron777:
Сьогодні, 12:52

Потырят стопудово. Народец то у нас...  Ну вы поняли...


6 2
4 583
Solenoid:
Сьогодні, 14:15

Пфффф, завтра ни одного пакета не будет. Бабки всё посрывают.

3 1
2 624
ИМХО:
Сьогодні, 16:33

а у меня во дворе соседка выводит своего перекомленного Джек-рассел-терьера в туалет, сажая его по всему двору...

...таким образом она мстит соседям за то, что они ставят свои автомобили на "место их семейного автомобиля"; видимо забывая о том, что её дочь также топчет эти какашки, занося их обратно к себе домой!

___

У каждого свой уровень сознательности, а у кого то он и вовсе - отсутствует. Взамен этого природа дарует такому субъекту понятие "моё - главное", на остальных - плевать!

Такие люди не поддаются дрессировке, какие бы пакетики не повесили.

blush  


0 0
255
Dmytro:
Сьогодні, 17:06

Показуха дешевая. 


1 0

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