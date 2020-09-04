У Кременчуці на деревах з'явилися пакети для собак

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 1 953 Коментарів: 8

В центрі Кременчука з'явилися пакети для збору фекалій за домашніми улюбленцями. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці кременчужанин Анатолій Сербін.









- Кременчук прямує до Європи. Ось такі фотозвернення, під якими закріплено десяток спеціальних кульків з інструкцією для використання, з’явилися в центрі Кременчука. А, отже, з часом прибирання за своїми домашніми улюбленцями стане нормою нашого життя і можна буде спокійно гуляти малечі по траві, не боячись забруднитися, - повідомляє Анатолій.



