З усіх питань – до одного офісу: «Кременчукгаз» презентував новий центр обслуговування споживачів

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 1 154

«Кременчукгаз» презентував оновлений Центр обслуговування споживачів (ЦОС). Будівлю реконструювали, і вхід тепер прямо з провулку Героїв Бреста. На першому поверсі простора зала, де приймають споживачів, вона з системою клімат-контролю, зі зручними місцями для очікування. Є тут і дитячий куточок. У реконструкцію приміщення вклали близько 3 млн грн в рамках інвестпрограми.





Оновлений ЦОС журналістам представили голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко та керівниця цього центру Анастасія Гавва.

Що ж змінилося для споживачів? Якщо раніше людям залежно від питання (чи то звіряння показників, чи обслуговування газових приладів) треба було звертатися до різних кабінетів підприємства, а з питань розрахунків – до «Кременчукгазпостачання», то тепер усі послуги одразу надає ЦОС – за аналогією з міським Центром надання адмінпослуг. Людей обслуговує 7 адміністраторів та холл-менеджер. Незабаром керівництво міськгазу обіцяє електронну чергу, запис онлайн на потрібний час відвідування і замовлення послуг онлайн. Поки що онлайн-сервіс на сайті «Кременчукгазу» працює в тестовому режимі.









Проте, як підкреслила Анастасія Гавва, вже зараз люди можуть звертатися з різних питань, як особисто, так і через Viber, Тelegram, WhatsApp за номером 067-504-78-16. Звернення також можна направляти на електронну пошту: сos.kremgaz@gmail.com. Адміністрація підприємства заохочує споживачів у період карантину більше користуватися онлайн-послугами. Передавати показники лічильників онлайн на сайті підприємства і менше стояти в чергах. Незабаром планують акції для людей, які користуються онлайн-сервісами.





У Крюкові ж у подальшому планують відкрити бек-офіс Центру обслуговування споживачів для зручності мешканців Правобережжя.

Зараз же ЦОС на Героїв Бреста працює з понеділка по четвер з 8.30 до 16.30, а в п'ятницю - з 8.30 до 15.30.





Також журналістам показали метрологічну лабораторію (її теж для зручності перенесли з Крюкова в основне приміщення на Героїв Бреста), хімічну лабораторію, де перевіряють якість газу.