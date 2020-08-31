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Кременчук, Благодійність

Рецедив повернувся метастазами печінки: кременчужанка Алла Пархоменко потребує допомоги

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 338

 

Кременчужанка тривалий час бореться з раком молочної залози

49-річна кременчужанка Алла Пархоменко потребує допомоги в боротьбі з раком молочної залози.


Алла самостійно вела боротьбу зі страшним діагнозом - рак молочної залози, перемігши діагноз і пройшов курси променевої терапії, вийшла на стадію ремісії. Але «ворог» так просто не здався, проявився рецидив метастазами в печінку. Сьогодні Алла та її дочка Катерина, опинившись в скрутному становищі, не готові фінансово боротися далі.

 

Алла хворіє з жовтня 2019 року. «Д/з низька деференцiйована iнвазивна карцинома, тричi негативна». Пройшла 7 курсів хіміотерапії. 13 квітня цього року зробили операцію з видалення пухлини. З 15 травня було 19 курсів променевої терапії в Полтаві (далі ремісія).

28 серпня зробили КТ і виявився рецидив, пішли множинні метастази в печінку. Алла раніше за допомогою не зверталася, лікувалася своїми силами, а зараз не знає, що робити. Шукає клініки в Києві, Дніпрі, Харкові, моральну і фінансову підтримку.


Карта ПриватБанк 4149 4991 2688 6470 Пархоменко Алла

Телефон 097 678 93 63 донька Катерина

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность

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