Спортивна осінь 2020: план заходів на вересень у Кременчуці

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Дата прове-дення
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Назва та зміст заходу
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Місце проведення
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Структур-ний підрозділ, відповідаль-ний за проведення заходу
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01-02
19.00
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Чемпіонат
України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону
2019-2020 (плей-офф)
ХК «Кременчук» - ХК «Білий Барс»
(м. Б. Церква)
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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Федерація хокею України спільно з
ХК «Кременчук»
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12-13
09.30
14.00
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Всеукраїнський турнір з дзюдо «KREMEN CUP» серед юнаків та дівчат
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Легкоатлети-чний манеж спортивного комплексу «Політехнік» КрНУ ім.М.Острогра-дського (проспект Свободи,56)
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Спортивний клуб «КРЕМЕНЬ ДЗЮДО»
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19.09
10.30
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Спартакіада серед ветеранів фізичної культури і спорту Полтавщіни «Спорт для всіх-радість життя»
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Спортивна комплекс Кременчуць- кого педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка (вул. Л.Чайкіної,33)
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Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
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16-20
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Кубок України з городкового спорту
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Городковий майданчик
СК «Політехнік» КрНУ
ім. М. Остроградсь-кого
(проспект Свободи, 56)
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Федерацією городкового спорту України
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20.09
12.00
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Змагання з гірського велосипеду «Деївські трейли 2020»
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Деївський ліс, Кременчуцький район
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Громадська організація «Велосипед» спільно з міським центром ФЗН «Спорт для всіх»
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27.09
18.00
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Велопробіг під гаслом: «Я люблю Кременчук»
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За призначенням
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Громадська організація «Велосипед» спільно з ФЗН «Спорт для всіх»