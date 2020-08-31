Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Статистика

Спортивна осінь 2020: план заходів на вересень у Кременчуці

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 321

 

Вйо на спортивні заходи

Дата прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

Структур-ний підрозділ, відповідаль-ний за проведення заходу

01-02


19.00

Чемпіонат

України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону            

2019-2020 (плей-офф)

ХК «Кременчук» - ХК «Білий Барс»

(м. Б. Церква)

Льодова арена «Айсберг»

(вул. Київська,77)

Федерація хокею України спільно з

ХК «Кременчук»

12-13


09.30 

14.00

Всеукраїнський турнір з дзюдо «KREMEN CUP» серед юнаків та дівчат

Легкоатлети-чний   манеж  спортивного комплексу «Політехнік» КрНУ ім.М.Острогра-дського (проспект Свободи,56)

Спортивний клуб «КРЕМЕНЬ ДЗЮДО»

19.09


10.30

Спартакіада серед ветеранів фізичної культури і спорту Полтавщіни «Спорт для всіх-радість життя»

Спортивна комплекс Кременчуць- кого педагогічного коледжу          ім. А.С. Макаренка   (вул. Л.Чайкіної,33)

Полтавський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

16-20

Кубок України з городкового спорту

Городковий майданчик 

СК «Політехнік» КрНУ

ім. М. Остроградсь-кого

(проспект Свободи, 56)

Федерацією городкового спорту України

20.09


12.00

Змагання з гірського велосипеду «Деївські трейли 2020»

 

 

Деївський ліс, Кременчуцький район

 

Громадська організація «Велосипед» спільно           з міським центром ФЗН «Спорт для всіх»

27.09


18.00

Велопробіг під гаслом: «Я люблю Кременчук»

 

За призначенням

Громадська організація «Велосипед» спільно           з ФЗН     «Спорт для всіх»
0
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт афіша заходи
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх