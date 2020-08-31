Спортивна осінь 2020: план заходів на вересень у Кременчуці

01-02

19.00

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 (плей-офф) ХК «Кременчук» - ХК «Білий Барс» (м. Б. Церква)

Льодова арена «Айсберг» (вул. Київська,77)