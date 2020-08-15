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«Вишиваний Кременчук» заполонив Кременчуцьку художню галерею

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 428

 

Родзинкою експозиції є неперевершеної краси блакитні рушники з поезіями: рушник-божник та з рядками народної пісні «Пливе щука з Кременчука», вишивані ікони, повне зібрання жіночого строю початку 20 століття з унікальною вишивкою тамбурним швом, 3-х метровою наміткою, коралами та срібним дукачем

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Вишиваний Кременчук» (вул. Коцюбинського, 4). На виставці представлені роботи, які взяли участь в конкурсі. Другий рік поспіль кращі твори майстрів вишивки у восьми номінаціях представлені в міській художній галереї. Аби насолодитись творчим доробком, приходьте в художню галерею до 13 вересня. 


Директор галереї Оксана Бойко розповіла, що на конкурсі було представлено 31 роботу, але експозиція галереї доповнена унікальними зразками старовинної та сучасної вишивки з приватних колекцій. Окрім того, красу і домашній затишок створюють живописні полотна, графіка, кераміка, ковальські вироби, ляльки-мотанки тощо з Всеукраїнського музейного фонду, що 22 роки діє при галереї. Всього представлено 74 експонати.


- Родзинкою експозиції є неперевершеної краси блакитні рушники з поезіями: рушник-божник та з рядками народної пісні «Пливе щука з Кременчука», вишивані ікони, повне зібрання жіночого строю початку 20 століття з унікальною вишивкою тамбурним швом, 3-х метровою наміткою, коралами та срібним дукачем. Компетентне журі було в захваті від сорочки, вишитої білим по білому, – копії приватної вишиванки Івана Франка, від майстерних чоловічих сорочок, вишитих бісером, гаптованих решетилівськими майстрами! А несподіванкою стали вбрання, зроблені майстринею з іншого континенту. - зауважила Оксана Бойко.


Переможцями конкурсу «Вишиваний Кременчук» стали:

  • Яремчук Яну Сергіївну «Краща доросла вишиванка (сукня)»
  • Коваленко Оксану Олександрівну «Краща дитяча вишиванка (сукня)»
  • Пліско Людмилу Миколаївну «Краща родина у вишиванках»
  • Вівтоніченко Надію Сергіївну «Кращий вишитий рушник»
  • Донченко Наталію Миколаївну «Краща оригінальна вишивка національного спрямування (картина, скатертина,
    серветка тощо)»
  • Стадніченко Юлію Андріївну «Краща автентична (старовинна) вишиванка»
  • Павлова Єгора Володимировича «Краща вишиванка з бісеру»
  • Рому Наталію Вікторівну Приз глядацьких симпатій
  • Щербак Аллу Іванівну Відзнака журі конкурсу «За оригінальність»
  • Касевич Ніну Микитівну спеціальною відзнакою комунального закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей» за збереження українських традицій
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: виставка вишиванка вишиваний Кременчук
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