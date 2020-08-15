«Вишиваний Кременчук» заполонив Кременчуцьку художню галерею

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 428

Родзинкою експозиції є неперевершеної краси блакитні рушники з поезіями: рушник-божник та з рядками народної пісні «Пливе щука з Кременчука», вишивані ікони, повне зібрання жіночого строю початку 20 століття з унікальною вишивкою тамбурним швом, 3-х метровою наміткою, коралами та срібним дукачем

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Вишиваний Кременчук» (вул. Коцюбинського, 4). На виставці представлені роботи, які взяли участь в конкурсі. Другий рік поспіль кращі твори майстрів вишивки у восьми номінаціях представлені в міській художній галереї. Аби насолодитись творчим доробком, приходьте в художню галерею до 13 вересня.





Директор галереї Оксана Бойко розповіла, що на конкурсі було представлено 31 роботу, але експозиція галереї доповнена унікальними зразками старовинної та сучасної вишивки з приватних колекцій. Окрім того, красу і домашній затишок створюють живописні полотна, графіка, кераміка, ковальські вироби, ляльки-мотанки тощо з Всеукраїнського музейного фонду, що 22 роки діє при галереї. Всього представлено 74 експонати.





- Родзинкою експозиції є неперевершеної краси блакитні рушники з поезіями: рушник-божник та з рядками народної пісні «Пливе щука з Кременчука», вишивані ікони, повне зібрання жіночого строю початку 20 століття з унікальною вишивкою тамбурним швом, 3-х метровою наміткою, коралами та срібним дукачем. Компетентне журі було в захваті від сорочки, вишитої білим по білому, – копії приватної вишиванки Івана Франка, від майстерних чоловічих сорочок, вишитих бісером, гаптованих решетилівськими майстрами! А несподіванкою стали вбрання, зроблені майстринею з іншого континенту. - зауважила Оксана Бойко.





Переможцями конкурсу «Вишиваний Кременчук» стали: