У Кременчуці вшанували пам'ять Тараса Шевченка

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 190

У Кременчуці в дні великих державних свят за доброю традицією вшановують світлу пам’ять Великого Кобзаря. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Сьогодні, 21 серпня, напередодні Дня Державного прапору України та 29 річниці Незалежності України, зважаючи на карантинні обмеження, меморіальний захід відбувся в дещо в обмеженому форматі. Цього дня від територіальної громади міста представники міської влади поклали квіти до підніжжя пам’ятника світоча українського народу та національної думки Тараса Шевченка.





Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Великого Кобзаря та всіх патріотів України, які в непросту історичну добу вірою та правдою служили її інтересам, захищали від ворогів та клали на вівтар перемоги найдорожче – своє життя.





Усе життя і творчість Тараса Шевченка присвячені українському народу. Він пробудив в українцях жагу до вільного життя, закликав націю до боротьби за волю. Тарас Григорович мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуть мову, культуру та історію нашого народу, а люди будуть щасливими. Життєдайні твори та думки Шевченка не втратили своєї актуальності і в наші часи, вони вселяють в українців віру і в подальше процвітання нашої незалежної держави.