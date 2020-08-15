«Закрой окна, погаси свет»: сегодня Кременчуг может накрыть вонь

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 457 Коментарів: 1

Сегодня в Кременчуге может вонять в воздухе. По данным лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, 19 августа ожидается увеличение загрязнения воздуха в связи с наступлением неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Промышленные предприятия города предупреждены об ухудшении метеоусловий для внесения корректив в техпроцесс.





Кременчужанам рекомендуют по возможности не использовать собственный автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания в этот период.