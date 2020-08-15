Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук

«Закрой окна, погаси свет»: сегодня Кременчуг может накрыть вонь

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 457 Коментарів: 1

 

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Сегодня в Кременчуге может вонять в воздухе. По данным лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, 19 августа ожидается увеличение загрязнения воздуха в связи с наступлением неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

 

Промышленные предприятия города предупреждены об ухудшении метеоусловий для внесения корректив в техпроцесс.


Кременчужанам рекомендуют по возможности не использовать собственный автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания в этот период.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: вонь загрязнение здоровье погода
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

71
ЯмЩик:
Сьогодні, 13:15

опять этот НэПэЗэ. Когда уже сгориш до тла)))

 


2 3

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх