У Кременчуці помер АТОвець Олександр Полозов

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Сьогодні, 22 серпня, помер АТОвець Олександр Полозов після довготривалої хвороби. Як повідомив Леонід Харченко, 22 серпня 2020 року Олександру Полозову, учаснику бойових дій, мало би виповнитися 53 роки. Але доля розпорядилася інакше.





На початку січня 2015 року Олександр Полозов разом із 4 хвилею мобілізації пішов до ЗСУ. Пройшов навчальний центр при Полтавському інституті зв'язку, Олександр продовжив службу у складі 54 бригади, виконував бойові завдання по обороні цілісності держави на території Донецької області. Повернувшись з війни, Олександр продовжив працювати майстром на КВБЗ.





- В останньому пості Олександр зазначив: «Згадаємо наших хлопців, які на сході... В них немає карантину... Вони без паніки нас захищають. Хай Божа Мати їх оберігає, Божого благословіння Україні», - написав Леонід Харченко.





Про дату та час прощання із Олександром Полозовим буде повідомлено додатково.