Ради ремонта трассы М-03 в Полтавской области отведут 2,3 га земли

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Кабмин на вчерашнем заседании, 12 августа, разрешил отвести 2,3 га земельных участков госсобственности в Полтавской области для капитального ремонта дороги М-03 Киев–Харьков–Довжанский. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.





- Проектом акта предлагается предоставить разрешение Службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку проекта землеустройства для отведения земельных участков госсобственности общей площадью 2,34 га, которые находятся в постоянном использовании ГП «Полтавское лесное хозяйство» на территории Полтавского района Полтавской области для капремонта автодороги госзначения М-03, – сказал он.



Кабмин поддержал соответствующий проект.