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Кременчук, Полтавщина

Ради ремонта трассы М-03 в Полтавской области отведут 2,3 га земли

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 349

Ранее этот участок земли использовал Полтавский лесхоз

Кабмин на вчерашнем заседании, 12 августа, разрешил отвести 2,3 га земельных участков госсобственности в Полтавской области для капитального ремонта дороги М-03 Киев–Харьков–Довжанский. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.


- Проектом акта предлагается предоставить разрешение Службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку проекта землеустройства для отведения земельных участков госсобственности общей площадью 2,34 га, которые находятся в постоянном использовании ГП «Полтавское лесное хозяйство» на территории Полтавского района Полтавской области для капремонта автодороги госзначения М-03, – сказал он.


Кабмин поддержал соответствующий проект.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог Полтавщина
компанія «Інтера Люкс»

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