Вот кого ищут работодатели Полтавщины

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 963

В области безработных в 10 раз больше, чем вакансий

По состоянию на 1 августа работодатели Полтавщины заявили в областную службу занятости 2,3 тысячи актуальных вакансий. Кроме того, в базе данных службы занятости есть ещё около тысячи предложений работы из других источников.





Наибольшим спросом среди работодателей пользуются:

квалифицированные рабочие с инструментом (26%)

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (15%)

работники сферы торговли и услуг (14%).

По состоянию на 1 августа на учете в региональной службе занятости находилось 24,6 тысячи безработных. Из них получали помощь по безработице - 21,4 тысячи человек.





По профессиональным группам, среди зарегистрированных безработных преобладают: