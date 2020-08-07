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Кременчук, Бізнес/Робота, Работа, Полтавщина

Вот кого ищут работодатели Полтавщины

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 963

 

В области безработных в 10 раз больше, чем вакансий

По состоянию на 1 августа работодатели Полтавщины заявили в областную службу занятости 2,3 тысячи актуальных вакансий. Кроме того, в базе данных службы занятости есть ещё около тысячи предложений работы из других источников.


Наибольшим спросом среди работодателей пользуются:

  • квалифицированные рабочие с инструментом (26%)
  • рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (15%)
  • работники сферы торговли и услуг (14%).

По состоянию на 1 августа на учете в региональной службе занятости находилось 24,6 тысячи безработных. Из них получали помощь по безработице - 21,4 тысячи человек.


По профессиональным группам, среди зарегистрированных безработных преобладают:

  • работники сферы торговли и услуг (18%)
  • рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (18%)
  • представители простейших профессий (14%)
  • законодатели, высшие госслужащие, руководители, менеджеры (11%).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: работодатели работа центр занятости
компанія «Інтера Люкс»

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