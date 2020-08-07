Вот кого ищут работодатели Полтавщины

В области безработных в 10 раз больше, чем вакансий
По состоянию на 1 августа работодатели Полтавщины заявили в областную службу занятости 2,3 тысячи актуальных вакансий. Кроме того, в базе данных службы занятости есть ещё около тысячи предложений работы из других источников.
Наибольшим спросом среди работодателей пользуются:
По состоянию на 1 августа на учете в региональной службе занятости находилось 24,6 тысячи безработных. Из них получали помощь по безработице - 21,4 тысячи человек.
По профессиональным группам, среди зарегистрированных безработных преобладают: