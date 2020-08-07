Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Нові випадки COVID-19 за добу: в Україні + 1 433, на Полтавщині +11

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 059

 

За добу одужало 752 пацієнти

12 серпня станом на 9.00 в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нові випадки. Про це стало відомо від МОЗ України.


Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 043 випадки;
  • Волинська область — 4 423 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 602 випадки;
  • Донецька область — 1 011 випадків;
  • Житомирська область — 2 215 випадків;
  • Закарпатська область — 5 946 випадків;
  • Запорізька область — 971 випадок;
  • Івано-Франківська область — 6 039 випадків;
  • Кіровоградська область — 728 випадків;
  • м. Київ — 9 869 випадків;
  • Київська область — 4 307 випадків;
  • Львівська область — 11 308 випадків;
  • Луганська область — 160 випадків;
  • Миколаївська область — 744 випадки;
  • Одеська область — 4 458 випадків;
  • Полтавська область — 514 випадків (+11);
  • Рівненська область — 7 114 випадків;
  • Сумська область — 716 випадків;
  • Тернопільська область — 3 413 випадків;
  • Харківська область — 5 169 випадків;
  • Херсонська область — 276 випадків;
  • Хмельницька область — 1413 випадків;
  • Чернівецька область — 6 980 випадків;
  • Черкаська область — 1 049 випадків;
  • Чернігівська область — 1 080 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

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