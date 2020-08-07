Нові випадки COVID-19 за добу: в Україні + 1 433, на Полтавщині +11

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12 серпня станом на 9.00 в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нові випадки. Про це стало відомо від МОЗ України.





Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: