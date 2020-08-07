В Україні зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусу

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На Полтавщині - три випадки за добу

10 серпня (станом на 9.00) в Україні зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.

На цей час 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: