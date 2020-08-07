Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
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Україна33354
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусу

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На Полтавщині - три випадки за добу

10 серпня (станом на 9.00) в Україні зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.

 

На цей час 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 985 випадків;
  • Волинська область — 4 327 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 976 випадків;
  • Житомирська область — 2 154 випадки;
  • Закарпатська область — 5 809 випадків;
  • Запорізька область — 953 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
  • Кіровоградська область — 724 випадки;
  • м. Київ — 9 564 випадки;
  • Київська область — 4 197 випадків;
  • Львівська область — 10 981 випадок;
  • Луганська область — 155 випадків;
  • Миколаївська область — 716 випадків;
  • Одеська область — 4 230 випадків;
  • Полтавська область — 497 випадків;
  • Рівненська область — 6 923 випадки;
  • Сумська область — 699 випадків;
  • Тернопільська область — 3 324 випадки;
  • Харківська область — 4 901 випадок;
  • Херсонська область — 269 випадків;
  • Хмельницька область — 1 368 випадків;
  • Чернівецька область — 6 777 випадків;
  • Черкаська область — 1 036 випадків;
  • Чернігівська область — 1 024 випадки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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