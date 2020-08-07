Пять кременчугских медиков сегодня получили служебные квартиры
Сьогодні, 14:04
Переглядів: 1 025
После 10 лет работы их можно будет приватизировать
Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома мэр Кременчуга Виталий Малецкий вручил ключи от служебных квартир пяти медикам. После 10 лет работы в кременчугских больницах эти служебные квартиры можно будет приватизировать.
Виталий Малецкий вручает символический ключ от квартиры Татьяне Старенький
Квартиры получили:
- Татьяна Старенька – врач Кременчугского перинатального центра ІІ уровня; 1-комнатная квартира на ул. Сумской.
- Алина Пидоренко – заведующая поликлиникой Кременчугской первой городской больницы им. Богаевского; 1-комнатная квартира на ул. Небесной Сотни.
- Николай Дука, врач-хирург, Кременчугская городская детская больница; 1-комнатная квартира на проспекте Свободы.
- Юлия Косян – врач-рентгенолог Кременчугской городской детской больницы; 1-комнатная квартира на проспекте Леси Украинки.
- Евгений Мокиенко – врач-стоматолог, хирург больницы интенсивного лечения «Кременчугская»; 2-комнатная квартира на проспекте Леси Украинки. Семья этого врача состоит из четырех человек, поэтому и 2-комнатная квартира. По поводу дома, в котором врач получил квартиру, мэр сказал, что это один из первых пятиэтажных домов, появившихся на Молодежном.