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Пять кременчугских медиков сегодня получили служебные квартиры

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 025

 

После 10 лет работы их можно будет приватизировать

Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома мэр Кременчуга Виталий Малецкий вручил ключи от служебных квартир пяти медикам. После 10 лет работы в кременчугских больницах эти служебные квартиры можно будет приватизировать.


 

Виталий Малецкий вручает символический ключ от квартиры Татьяне Старенький


Квартиры получили:


  • Татьяна Старенька – врач Кременчугского перинатального центра ІІ уровня; 1-комнатная квартира на ул. Сумской.
  • Алина Пидоренко – заведующая поликлиникой Кременчугской первой городской больницы им. Богаевского; 1-комнатная квартира на ул. Небесной Сотни.
  • Николай Дука, врач-хирург, Кременчугская городская детская больница; 1-комнатная квартира на проспекте Свободы.
  • Юлия Косян – врач-рентгенолог Кременчугской городской детской больницы; 1-комнатная квартира на проспекте Леси Украинки.
  • Евгений Мокиенко – врач-стоматолог, хирург больницы интенсивного лечения «Кременчугская»; 2-комнатная квартира на проспекте Леси Украинки. Семья этого врача состоит из четырех человек, поэтому и 2-комнатная квартира. По поводу дома, в котором врач получил квартиру, мэр сказал, что это один из первых пятиэтажных домов, появившихся на Молодежном.
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: квартиры ключ от квартиры служебные квартиры медики Кременчуг
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