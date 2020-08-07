Пять кременчугских медиков сегодня получили служебные квартиры

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 025

После 10 лет работы их можно будет приватизировать

Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома мэр Кременчуга Виталий Малецкий вручил ключи от служебных квартир пяти медикам. После 10 лет работы в кременчугских больницах эти служебные квартиры можно будет приватизировать.





Виталий Малецкий вручает символический ключ от квартиры Татьяне Старенький



Квартиры получили:



