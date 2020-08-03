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Кременчук, Культура, Освіта

Відеостудія «Березіль» з Кременчука у фіналі Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 211

Роботу кременчужан обрали з півтори тисячі робіт

Вихованці відеостудії «Березіль» під керівництвом Костянтина Холодняка стали фіналістами 12 Міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко». Про те, що кременчуцький міський центр позашкільної освіти потрапив до фіналу повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчука.


Для участі у фестивалі було представлено півтори тисячі робіт з 109 країн світу. До фінальної частини відібрали 235 робіт з 43 країн світу. Кременчужани змагатимуться за нагороду в номінації «Краща соціальна реклама дитячої студії» з 2 до 5 вересня.


Бажаємо юним талантам успіхів та творчих злетів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Березіль кіно
компанія «Інтера Люкс»

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