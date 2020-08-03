Новий коронавірусний антирекорд: за добу в Україні виявили 1271 випадків

На Полтавщині шість нових випадків інфікування
Станом на 9.00 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок, - повідомляє МОЗ України.
Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2880 випадків;
- Волинська область — 4064 випадки;
- Дніпропетровська область — 1474 випадки;
- Донецька область — 926 випадків;
- Житомирська область — 2009 випадків;
- Закарпатська область — 5462 випадки;
- Запорізька область — 871 випадок;
- Івано-Франківська область — 5168 випадків;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8812 випадків;
- Київська область — 3942 випадки;
- Львівська область — 10 223 випадки;
- Луганська область — 135 випадків;
- Миколаївська область — 658 випадків;
- Одеська область — 3638 випадків;
- Полтавська область — 472 випадки (+6);
- Рівненська область — 6442 випадків;
- Сумська область — 570 випадків;
- Тернопільська область — 3149 випадків;
- Харківська область — 4239 випадків;
- Херсонська область — 236 випадків;
- Хмельницька область — 1232 випадки;
- Чернівецька область — 6298 випадків;
- Черкаська область — 959 випадків;
- Чернігівська область — 920 випадків.