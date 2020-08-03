Новий коронавірусний антирекорд: за добу в Україні виявили 1271 випадків

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 906 Коментарів: 1

На Полтавщині шість нових випадків інфікування

Станом на 9.00 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок, - повідомляє МОЗ України.





Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: