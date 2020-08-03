Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
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Кременчук121
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Новий коронавірусний антирекорд: за добу в Україні виявили 1271 випадків

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 906 Коментарів: 1

 

На Полтавщині шість нових випадків інфікування

Станом на 9.00 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок, - повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2880 випадків;
  • Волинська область — 4064 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1474 випадки;
  • Донецька область — 926 випадків;
  • Житомирська область — 2009 випадків;
  • Закарпатська область — 5462 випадки;
  • Запорізька область — 871 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5168 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8812 випадків;
  • Київська область — 3942 випадки;
  • Львівська область — 10 223 випадки;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 658 випадків;
  • Одеська область — 3638 випадків;
  • Полтавська область — 472 випадки (+6);
  • Рівненська область — 6442 випадків;
  • Сумська область — 570 випадків;
  • Тернопільська область — 3149 випадків;
  • Харківська область — 4239 випадків;
  • Херсонська область — 236 випадків;
  • Хмельницька область — 1232 випадки;
  • Чернівецька область — 6298 випадків;
  • Черкаська область — 959 випадків;
  • Чернігівська область — 920 випадків. 
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

328
lag8600:
Сьогодні, 11:34

В Кременчуге на 05.08.2020 выявлено 1 случай, по городу 137 случаев, а мы ждём, чтобы мэр там что-то написал в соц. сетях. Есть официальная статистика, а не статистика мэра города. 


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