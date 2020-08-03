Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Майже тисячу нових випадків коронавірусу виявили за добу в Україні

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 613

 

На Полтавщині число інфікованих за добу не змінилося

В Україні зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Інформація актуальна станом на ранок 3 серпня, - інформує МОЗ України.


Загалом на території держави 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало.


Провели 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.


Щодо Полтавщини, то за добу нових інфікованих не виявили.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2815 випадків;
  • Волинська область — 3949 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1438 випадків;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1948 випадків;
  • Закарпатська область — 5318 випадків;
  • Запорізька область — 846 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4914 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8554 випадки;
  • Київська область — 3845 випадків;
  • Львівська область — 9921 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 642 випадки;
  • Одеська область — 3482 випадки;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6270 випадків;
  • Сумська область — 541 випадок;
  • Тернопільська область — 3113 випадків;
  • Харківська область — 3950 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1189 випадків;
  • Чернівецька область — 6143 випадки;
  • Черкаська область — 954 випадки;
  • Чернігівська область — 900 випадків.

Станом на 2 серпня у Кременчуці зареєстрований ще один новий випадок коронавірусноі хвороби. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. 


Захворів чоловік 50 років, який наразі перебуває в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Стан його здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Вивчається коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
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