Майже тисячу нових випадків коронавірусу виявили за добу в Україні

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На Полтавщині число інфікованих за добу не змінилося

В Україні зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Інформація актуальна станом на ранок 3 серпня, - інформує МОЗ України.





Загалом на території держави 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало.





Провели 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.





Щодо Полтавщини, то за добу нових інфікованих не виявили.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2815 випадків;

Волинська область — 3949 випадків;

Дніпропетровська область — 1438 випадків;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1948 випадків;

Закарпатська область — 5318 випадків;

Запорізька область — 846 випадків;

Івано-Франківська область — 4914 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8554 випадки;

Київська область — 3845 випадків;

Львівська область — 9921 випадок;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 642 випадки;

Одеська область — 3482 випадки;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6270 випадків;

Сумська область — 541 випадок;

Тернопільська область — 3113 випадків;

Харківська область — 3950 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1189 випадків;

Чернівецька область — 6143 випадки;

Черкаська область — 954 випадки;

Чернігівська область — 900 випадків.

Станом на 2 серпня у Кременчуці зареєстрований ще один новий випадок коронавірусноі хвороби. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.





Захворів чоловік 50 років, який наразі перебуває в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Стан його здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Вивчається коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.