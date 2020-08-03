Майже тисячу нових випадків коронавірусу виявили за добу в Україні

На Полтавщині число інфікованих за добу не змінилося
В Україні зафіксовано 990 нових випадків COVID-19. Інформація актуальна станом на ранок 3 серпня, - інформує МОЗ України.
Загалом на території держави 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало.
Провели 1 067 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 333 пацієнти.
Щодо Полтавщини, то за добу нових інфікованих не виявили.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2815 випадків;
- Волинська область — 3949 випадків;
- Дніпропетровська область — 1438 випадків;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1948 випадків;
- Закарпатська область — 5318 випадків;
- Запорізька область — 846 випадків;
- Івано-Франківська область — 4914 випадків;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8554 випадки;
- Київська область — 3845 випадків;
- Львівська область — 9921 випадок;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 642 випадки;
- Одеська область — 3482 випадки;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6270 випадків;
- Сумська область — 541 випадок;
- Тернопільська область — 3113 випадків;
- Харківська область — 3950 випадків;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1189 випадків;
- Чернівецька область — 6143 випадки;
- Черкаська область — 954 випадки;
- Чернігівська область — 900 випадків.
Станом на 2 серпня у Кременчуці зареєстрований ще один новий випадок коронавірусноі хвороби. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Захворів чоловік 50 років, який наразі перебуває в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Стан його здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Вивчається коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.