Футболісти «Кременчука» в чемпіонаті області дали бій лідерам

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 231

«Будемо в тренді. Фото з роздягальні» - підписав світлину тренер футбольного клубу «Кременчук» Олександр Диндіков після перемоги в чемпіонаті області. 90% команди вихованці «Кременя», тому команда взяла традицію футболістів «Кременя» робити фото з роздягальні після перемог.

У 7 туру чемпіонату першої ліги у групі Б Полтавської області «Кременчук» зустрівся з одним із лідерів групи – «Миргородом». Після першого тайму «Кременчук» вів з рахунком 2:0, дубль на рахунку Максима Кучеренка. Проте залишити ворота в недоторканості нашим не вдалося, кременчужани пропустили у компенсований час.





Максим Кучеренко осінню частину грав в аматорському чемпіонаті за "Кремінь-Юніор". "Телеграф" поцікавився у футболіста враження від гри з лідером та який рівень чемпіонату важчий в аматорах чи чемпіонаті Полтавщини.

- Гра була дуже важкою. Більшість гри провели у боротьбі. Перший гол перехопив Золотаренко й вкотив мені на порожні ворота. Я прийняв удар т пробив у ближній кут. Другий гол забив зі штрафного. Після перерви гра проходила за сценарієм Миргорода. Ми більше оборонялися, що б зберегти результат. - зауважив Максим. - Якщо порівнювати, то чемпіонат серед аматорів рівнем сильніше.





Результати 7 туру:

«Миргород-2019» (Миргород) - «Кременчук» (Кременчук) - 1:2

«Сенча» (Сенча) - «Семенівка» (Семенівка) - 0:2

«Дружба» (Очеретувате) - «Харчовик» (Заводське) - 0:1

«Пирятин» (Пирятин) - «Глобине» (Глобине) - 2:1

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