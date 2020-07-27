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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти «Кременчука» в чемпіонаті області дали бій лідерам

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 231

 

Вихованці «Кременя» відібрали очки в одного з лідерів чемпіонату першої ліги Полтавської області

«Будемо в тренді. Фото з роздягальні» - підписав світлину тренер футбольного клубу «Кременчук» Олександр Диндіков після перемоги в чемпіонаті області. 90% команди вихованці «Кременя», тому команда взяла традицію футболістів «Кременя» робити фото з роздягальні після перемог.

 

У 7 туру чемпіонату першої ліги у групі Б Полтавської області «Кременчук» зустрівся з одним із лідерів групи – «Миргородом».  Після першого тайму «Кременчук» вів з рахунком 2:0, дубль на рахунку Максима Кучеренка. Проте залишити ворота в недоторканості нашим не вдалося, кременчужани пропустили у компенсований час.


Максим Кучеренко осінню частину грав в аматорському чемпіонаті за "Кремінь-Юніор". "Телеграф" поцікавився у футболіста враження від гри з лідером та який рівень чемпіонату важчий в аматорах чи чемпіонаті Полтавщини. 


- Гра була дуже важкою. Більшість гри провели у боротьбі. Перший гол перехопив Золотаренко й вкотив мені на порожні ворота. Я прийняв удар т пробив у ближній кут. Другий гол забив зі штрафного. Після перерви гра проходила за сценарієм Миргорода. Ми більше оборонялися, що б зберегти результат. - зауважив Максим. - Якщо порівнювати, то чемпіонат серед аматорів рівнем сильніше. 


Результати 7 туру:

  • «Миргород-2019» (Миргород) - «Кременчук» (Кременчук) - 1:2
  • «Сенча» (Сенча) - «Семенівка» (Семенівка) - 0:2
  • «Дружба» (Очеретувате) - «Харчовик» (Заводське) - 0:1
  • «Пирятин» (Пирятин) - «Глобине» (Глобине) - 2:1

Турнірна таблиця

команди І В Н П М
1 «Харчовик» Заводське 7 5 0 2 20-14 15
2 ФК «Миргород-2019» Миргород 7 4 1 2 17-11 13
3 «Глобине» Глобине 7 4 1 2 12-6 13
4 ФК «Кременчук» Кременчук 6 4 0 2 13-10 12
5 «Пирятин» Пирятин 6 3 2 1 12-9 11
6 «Семенівка» Семенівка 7 3 1 3 11-11 10
7 ФК «Дружба» Очеретувате 7 1 0 6 4-12 3
8 «Сенча» Сенча  7 0 1 6 2-18 1
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол ФК Кременчук
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