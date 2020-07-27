Футболісти «Кременчука» в чемпіонаті області дали бій лідерам

«Будемо в тренді. Фото з роздягальні» - підписав світлину тренер футбольного клубу «Кременчук» Олександр Диндіков після перемоги в чемпіонаті області. 90% команди вихованці «Кременя», тому команда взяла традицію футболістів «Кременя» робити фото з роздягальні після перемог.
У 7 туру чемпіонату першої ліги у групі Б Полтавської області «Кременчук» зустрівся з одним із лідерів групи – «Миргородом». Після першого тайму «Кременчук» вів з рахунком 2:0, дубль на рахунку Максима Кучеренка. Проте залишити ворота в недоторканості нашим не вдалося, кременчужани пропустили у компенсований час.
Максим Кучеренко осінню частину грав в аматорському чемпіонаті за "Кремінь-Юніор". "Телеграф" поцікавився у футболіста враження від гри з лідером та який рівень чемпіонату важчий в аматорах чи чемпіонаті Полтавщини.
- Гра була дуже важкою. Більшість гри провели у боротьбі. Перший гол перехопив Золотаренко й вкотив мені на порожні ворота. Я прийняв удар т пробив у ближній кут. Другий гол забив зі штрафного. Після перерви гра проходила за сценарієм Миргорода. Ми більше оборонялися, що б зберегти результат. - зауважив Максим. - Якщо порівнювати, то чемпіонат серед аматорів рівнем сильніше.
Результати 7 туру:
Турнірна таблиця
|команди
|І
|В
|Н
|П
|М
|1
|«Харчовик» Заводське
|7
|5
|0
|2
|20-14
|15
|2
|ФК «Миргород-2019» Миргород
|7
|4
|1
|2
|17-11
|13
|3
|«Глобине» Глобине
|7
|4
|1
|2
|12-6
|13
|4
|ФК «Кременчук» Кременчук
|6
|4
|0
|2
|13-10
|12
|5
|«Пирятин» Пирятин
|6
|3
|2
|1
|12-9
|11
|6
|«Семенівка» Семенівка
|7
|3
|1
|3
|11-11
|10
|7
|ФК «Дружба» Очеретувате
|7
|1
|0
|6
|4-12
|3
|8
|«Сенча» Сенча
|7
|0
|1
|6
|2-18
|1