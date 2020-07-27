Капремонт для екстрасенсів: у Піщанській школі розпочали роботи, не дочекавшись підсумків тендеру

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 674

Один із учасників — кременчуцьке комунальне підприємство «Союзрембуд» подало скаргу замовнику, але той залишив її без відповіді

Неабиякі пристрасті розгорілися на тендері у Кременчуцькому районі: масова дискваліфікація учасників (відхилені 4 більш дешеві пропозиції), масові скарги учасників на умови тендеру і звернення за роз'ясненнями та в АМКУ.





І все це — один тендер на реконструкцію школи в селі Піщане Кременчуцького району під дошкільний навчальний заклад. Замовником виступив відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради. Очікувана сума закупівлі складала 4 млн 930 тис грн.





За умовами, строк виконання робіт — до 31 жовтня 2020 року. Терміни виконання робіт на суму майже 5 мільйонів гривень доволі стислі. Річ у тому, що тендер оголошували тричі — перші два рази закупівля не відбулася: замовник дискваліфікував усіх учасників.





Терміни виконання робіт відділ освіти, молоді та спорту змінювати не став. І з реконструкцією школи почали поспішати аж так, що розпочали її ще до підписання договору з переможцем, що є порушенням Закону «Про публічні закупівлі».









На фото (редакція отримала його 20.07.20 р.) видно, як утеплюють будівлю школи: обшивають плитами. Це ті роботи, які передбачені тендерною документацією на об'єкт: «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».





Але на цю дату (20.07. 20 р.) в системі ProZorro було лише повідомлення про намір укласти договір з переможцем — ПП «Метекс». Воно опубліковане 14.07.20 р. Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», на етапі визначення переможця учасники можуть протягом 10 днів подати скарги — тобто ми маємо справу з тим, що період оскарження ще не закінчився, а роботи вже йшли повним ходом.









Прямо-таки віщуни працюють у Піщанській сільській раді — виходить, вони заздалегідь знали, що за будь-яких умов договір буде підписаний саме з відомою їм фірмою, попри права інших учасників оскаржувати вибір переможця.









КГП «Союзрембуд» написав лист замовнику — з вимогою усунути порушення, а саме — початок робіт без договірних відносин. Проте замовник цю вимогу проігнорував. Зазначимо, що на етапі закупівлі резонно було б подавати скаргу в АМКУ, що й зробив інший учасник закупівлі - ПП «Інноватив-Буд», проте не вклався в термін оскарження.









Загалом учасники подали замовнику 6 вимог про усунення порушень, та жодну з них він не задовольнив. Одна зі скарг — від КГП «Союзрембуд», де учасник, зокрема, вказує, що його конкурент подав проєкт угоди про договірну ціну, датовану 20 березня 2020 року — тоді як саме оголошення про проведення закупівлі датоване 17 червня.





Проте замовник вирішив, що це не порушує умов закупівлі.





На цьому фото теж видно, що будівельні роботи тривають





Отже, ми маємо справу з договором віщунів та мандрівників у часі — учасник подав пропозиції ще до оголошення тендеру. І до підписання угоди з переможцем у школі повним ходом закипіла реконструкція. Чому роботи ведуться без договору? Про це 24 липня, коли договір ще не був укладений, ми запитали Зінаїду Павлиш - контактну особу щодо цієї закупівлі, прізвище та телефон якої вказані у ProZorro (керівницю відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради). Вона відповіла, що перебуває у відпустці, а договором займається юрист. Ми попросили контакти юриста - та пані Павлиш на зв'язок більше не виходила і слухавку не взяла. А 27 липня був укладений договір з переможцем (постфактум після початку робіт) на суму 4 млн 465 тис грн.





До речі, один зі скаржників - ТОВ «Крембілд» написав, що ПП «Метекс» не відповідає кваліфікаційним критеріям, бо не має необхідної кількості працівників для виконання робіт в обумовлений термін - до 31 жовтня. За підрахунками конкурентів, ПП «Метекс» знадобиться не 3 (як за умовами), понад 5 місяців, щоб виконати роботи.









Час оскарження в АМКУ для учасників минув — проте своє слово щодо порушень під час тендерної процедури ще може сказати Держауадитслужба.