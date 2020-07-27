Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавіру

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На Полтавщині за минулу добу нових випадків коронавірусу не виявили

В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.


27 липня (станом на 9.00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Закарпатська область — 4874 випадки;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4121 випадок;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Львівська область — 8952 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Одеська область — 2960 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Чернігівська область — 720 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика

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