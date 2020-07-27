За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавіру

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На Полтавщині за минулу добу нових випадків коронавірусу не виявили

В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.





27 липня (станом на 9.00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: