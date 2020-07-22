За добу на Полтавщині виявили 7 випадків COVID-19, один - у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 810

За добу на Полтавщині виявили 7 випадків COVID-19, повідомляють у Полтавькій ОДА. Один з них у Горішніх Плавнях, по одному у Полтаві і Котельві, та 4 на Гадяччині.





Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 378 випадків захворювання на COVID-19. Одужали вже 316 жителів області, продовжують лікування 48 людей.





В Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.





24 липня (станом на 9.00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: