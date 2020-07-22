Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
Кременчук116
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Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині виявили 7 випадків COVID-19, один - у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 810

 

В Україні зафіксовано 972 нові випадки

За добу на Полтавщині виявили 7 випадків COVID-19, повідомляють у Полтавькій ОДА. Один з них у Горішніх Плавнях, по одному у Полтаві і Котельві, та 4 на Гадяччині.


Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 378 випадків захворювання на COVID-19. Одужали вже 316 жителів області, продовжують лікування 48 людей.


В Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.


24 липня (станом на 9.00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2462 випадки;
  • Волинська область — 3446 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1302 випадки;
  • Донецька область — 830 випадків;
  • Житомирська область — 1670 випадків;
  • Закарпатська область — 4706 випадків;
  • Запорізька область — 712 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3852 випадки;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7396 випадків;
  • Київська область — 3421 випадок;
  • Львівська область — 8588 випадків;
  • Луганська область — 118 випадків;
  • Миколаївська область — 536 випадків;
  • Одеська область — 2749 випадків;
  • Полтавська область — 378 випадок;
  • Рівненська область — 5399 випадків;
  • Сумська область — 397 випадків;
  • Тернопільська область — 2604 випадки;
  • Харківська область — 3277 випадків;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1021 випадок;
  • Чернівецька область — 5485 випадків;
  • Черкаська область — 888 випадків;
  • Чернігівська область — 679 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика

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