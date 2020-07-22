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Президент призначив суддю Автозаводського суду Кременчука

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 590

Президент безстроково призначив двох суддів у Новосанжарський суд та Автозаводський суд Кременчука

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав Указ № 276/2020 «Про призначення суддів». Згідно з яким два суди у Полтавській області отримають нових суддів. 


Суддею Автозаводського районного суду Кременчука стала Погрібняк Олена Миколаївна. Вона закінчила Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство» у 2008 році.


У квітні 2019 року пройшла конкурс на зайняття вакантних посад суддів у місцеві загальні суди. За рішенням Вищої ради правосуддя її рекомендували до суду у Кременчуці.


Також суддею Новосанжарського районного суду стала Шарова-Айдаєва Ольга Олександрівна. Працювала помічником судді в Полтавському окружному адмінсуді. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: суддя Автозаводський суд

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