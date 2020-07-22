6 серпня без води залишаться жителі правобережної частини Кременчука

Централізоване водопостачання буде припинено з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00)
6 серпня деякі жителі правобережної частини Кременчука залишаться без води, бо КП «Кременчукводоканал» у цей день замінюватиме аварійну засувку на водопровідній мережі на перехресті вулиць Республіканської та Насосної (з метою герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій).
У зв’язку з перекриттям ділянки водопроводу буде припинено централізоване водопостачання у приватних будинках, установах та організаціях за наступними адресами:
Адміністрація КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що води не буде з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) та просить зробити необхідний запас води.
Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:
+38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.