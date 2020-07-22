6 серпня без води залишаться жителі правобережної частини Кременчука

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Централізоване водопостачання буде припинено з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00)

6 серпня деякі жителі правобережної частини Кременчука залишаться без води, бо КП «Кременчукводоканал» у цей день замінюватиме аварійну засувку на водопровідній мережі на перехресті вулиць Республіканської та Насосної (з метою герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій).



У зв’язку з перекриттям ділянки водопроводу буде припинено централізоване водопостачання у приватних будинках, установах та організаціях за наступними адресами:

вул. Республіканська, 4, 6, 8, 16, 24, 22/60, 26, 31/3, 33/6, 36, 37, 38/17, 43, 40/36, 44, 45, 46, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 88, 90;

вул. Макаренка, 2, 4, 4а, 4б, 5 (бази), 6а, 81/2, 83/2, 95/1, 103/4, 105, 107 (церква);

вул. Насосна, 56, 58, 5/62, 35/3, 37, 39, 45, 47, 47а, 51, 53, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 86, 90/1, 92;

вул. Єгорова, 5, 7, 8, 10, 11;

вул. В. Івасюка, 83/14, 85, 87, 88, 90;

вул. Виноградна, 17а, 17/31, 33, 39, 40, 42, 44, 52, 54, 65/37, 67/48, 84/35, 86/35;

провулок Передовий, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

вул. Кузнечна, 33, 39, 30, 32;

набережна Лейтенанта Дніпрова, 12а (ДСНС пожежна частина №13), 1, 3а, 3г;

провулок Ракітіна, 23/22;

провулок Кожедуба (Кучерова), 13/28, 9а, 30.



Адміністрація КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що води не буде з 8.30 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) та просить зробити необхідний запас води.



