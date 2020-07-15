Де 22 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 18:28
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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00
22 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:
- ДНЗ №73, кварт. 274, 7;
- вул. Вершигори, 1-33;
- вул. Ковальова, 3-15;
- вул. Якова Петруся, 25-138;
- вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
- вул. Рокитнянська, 3-39;
- вул. Карбишева, 3-21;
- вул. Утьосова, 17;
- вул. Данила Галицького, 6;
- пров. Якова Петруся, 3-6.