Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Кременчук

Де 22 липня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 867

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

22 липня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • ДНЗ №73, кварт. 274, 7;
  • вул. Вершигори, 1-33;
  • вул. Ковальова, 3-15;
  • вул. Якова Петруся, 25-138;
  • вул. Броніслава Урбанського, 3-36;
  • вул. Рокитнянська, 3-39;
  • вул. Карбишева, 3-21;
  • вул. Утьосова, 17;
  • вул. Данила Галицького, 6;
  • пров. Якова Петруся, 3-6.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх