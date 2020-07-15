Що робити, якщо вашу власність обклеїли рекламою: кременчужанин обурився нахабністю рекламодавців

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 516 Коментарів: 1

Рекламні папірці з'явилися не лише на стовпах, а й на парканах приватних домоволодінь

До «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин Сергій, який обурений діями невідомого чоловіка у Ревівці.





16 липня невідомий обліпив рекламою вулицю Лугову. За словами Сергія, пропозиція «купити ваш будинок» з'явилася не лише на стовбах, а й на парканах приватних домоволодінь.









Нагадаймо, що відповідні дії підпадають під статтю 152 адмінкодексу «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». Штраф - від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб - від 850 до 1700 грн.





Адмінматеріали за таке порушення зокрема можуть складати інспектори з благоустрою. Потім протокол розглядають на адмінкомісії, де і виносять «вирок». В Управлінні контролю за станом благоустрою виконкому повідомили, що сьогодні будуть працювати з цим питанням.





Якщо ви стали свідком такої ситуації, то сфотографуйте рекламу та зверніться з нею до Управління контролю за станом благоустрою: 74-38-35, 74-38-34.



