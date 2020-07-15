Замість паперового ідентифікаційного коду тепер можна користуватися ID-карткою

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 0

Відтепер українці зможуть підтвердити РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) за допомогою ID-картки та свідоцтва про народження. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.





РНОКПП на ID-картці та свідоцтві про народження матиме таку ж юридичну силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП. Тож українці зможуть пред’являти один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.





- Це дасть можливість ліквідувати використання довідки з номером платника податків, яка сьогодні є найпопулярнішою серед українців, – понад 40 мільйонів таких довідок оформлено, - йдеться у повідомленні від міністерства.