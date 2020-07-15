COVID-19 за добу: +848 в Україні, +6 на Полтавщині

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У Кременчуці коронавірус виявили у малолітньої дівчини

Станом на ранок 16 липня в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. Про це повідомляє МОЗ України.





За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Щодо Полтавщини, то за добу на території області зафіксували шість нових випадків. Зокрема у Кременчуці коронавірус діагностували у 11-річної дівчинки.