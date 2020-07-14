«Поповзло» вгору: в Україні за добу в 836 людей підтвердили коронавірус
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Учора інформували про 638 нових хворих
Станом на 15 липня в Україні вже у 55 607 людей підтвердили COVID-19. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Про це стало відомо від Міністерства охорони здоров'я України.
Загалом померло 1427 людей, 28 131 пацієнт одужав. Проведено 827157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2194 випадки;
- Волинська область — 3117 випадків;
- Дніпропетровська область — 1155 випадків;
- Донецька область — 767 випадків;
- Житомирська область — 1550 випадків;
- Закарпатська область — 4112 випадків;
- Запорізька область — 631 випадок;
- Івано-Франківська область — 3178 випадків;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6497 випадків;
- Київська область — 3128 випадків;
- Львівська область — 7425 випадків;
- Луганська область — 97 випадків;
- Миколаївська область — 494 випадки;
- Одеська область — 2314 випадків;
- Полтавська область — 337 випадків;
- Рівненська область — 4782 випадки;
- Сумська область — 346 випадків;
- Тернопільська область — 2292 випадки;
- Харківська область — 2787 випадків;
- Херсонська область — 205 випадків;
- Хмельницька область — 922 випадки;
- Чернівецька область — 5208 випадків;
- Черкаська область — 771 випадок;
- Чернігівська область — 624 випадки.