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Гендиректор «АвтоКрАЗу» розповів, чому завод «влетів» з новим авто стандарту Євро-6

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 185 Коментарів: 2

 ВР відклала введення стандарту Євро-6 до 2025 року - і нова розробка КрАЗу, в яку підприємство вклало кошти, стала наразі не потрібною

Генеральний директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк розповів про новий автомобіль, який відповідає екологічному стандарту Євро-6. Проте наразі ця новинка не потрібна на вітчизняному ринку. Вантажівку КрАЗ з Євро-6, обладнану відповідним двигуном, підприємство представило на виставці 9 липня, яку підготували до презентації законопроєкту №3739 (про локалізацію виробництва  машинобудування при здійсненні публічних закупівель).


За словами Романа Черняка, непослідовність законотворців призвела до того, що «АвтоКрАЗ» вклав гроші в розробку, а в результаті зазнав збитків. Так, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №2078-1 Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів». Він передбачав, що вже з першого січня 2020 року Україна має перейти на Євро-6. «АвтоКрАЗ» поквапився виконати нові вимоги – і почав виконувати ці вимоги: експериментувати з двигунами Євро-6 таких виробників, як Renault (Франція), Fiat (Італія), Weichai (Китай).


Проте законодавці змінили плани – і відклали введення Євро-6 на 2025 рік. Саме в такій редакції ухвалили остаточний текст законопроєкту. А відтак. Це означає, що й далі (до 31 грудня 2024 року) українським споживачам можна купувати авто з Євро-5 (більш дешеві). Тому нові розробки вітчизняних машинобудівників і залишилися незатребуваними.


- Верховна Рада розглядала законопроєкт, що з 1 січня 2020 року буде норма для всіх «Євро-6». Ми купуємо двигуни, проводимо роботи, випробовуємо в ЄС, тому що в Україні та Білорусі таких лабораторій немає. Їдемо в Польщу, Угорщину, Чехію, робимо випробування – і тут перед самим Новим роком наші законодавці відміняють цей законопроєкт – ну, вибачте, не буде. Який інвестор нормальними нас назве? – обурюється Роман Черняк.
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: АвтоКрАЗ КрАЗ Роман Черняк Євро-6
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

197
Чувааак:
Сьогодні, 09:53

Євро 6 дає можливість продавати ці автомобілі в інші країни. В Україні ці корита нікому не потрібні, навіть з Є5


4 0
956
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 11:13

За словами Романа Черняка, непослідовність законотворців призвела до того, що «АвтоКрАЗ» вклав гроші в розробку, а в результаті зазнав збитків.

т.е. предприятие понесло убытки из-за ВР, поэтому полугодовая задолженость по зп пока что выплачиваться не будет. Отмазка готова.


1 0

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