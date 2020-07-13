Гендиректор «АвтоКрАЗу» розповів, чому завод «влетів» з новим авто стандарту Євро-6

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 185 Коментарів: 2

Генеральний директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк розповів про новий автомобіль, який відповідає екологічному стандарту Євро-6. Проте наразі ця новинка не потрібна на вітчизняному ринку. Вантажівку КрАЗ з Євро-6, обладнану відповідним двигуном, підприємство представило на виставці 9 липня, яку підготували до презентації законопроєкту №3739 (про локалізацію виробництва машинобудування при здійсненні публічних закупівель).





За словами Романа Черняка, непослідовність законотворців призвела до того, що «АвтоКрАЗ» вклав гроші в розробку, а в результаті зазнав збитків. Так, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №2078-1 Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів». Він передбачав, що вже з першого січня 2020 року Україна має перейти на Євро-6. «АвтоКрАЗ» поквапився виконати нові вимоги – і почав виконувати ці вимоги: експериментувати з двигунами Євро-6 таких виробників, як Renault (Франція), Fiat (Італія), Weichai (Китай).





Проте законодавці змінили плани – і відклали введення Євро-6 на 2025 рік. Саме в такій редакції ухвалили остаточний текст законопроєкту. А відтак. Це означає, що й далі (до 31 грудня 2024 року) українським споживачам можна купувати авто з Євро-5 (більш дешеві). Тому нові розробки вітчизняних машинобудівників і залишилися незатребуваними.





- Верховна Рада розглядала законопроєкт, що з 1 січня 2020 року буде норма для всіх «Євро-6». Ми купуємо двигуни, проводимо роботи, випробовуємо в ЄС, тому що в Україні та Білорусі таких лабораторій немає. Їдемо в Польщу, Угорщину, Чехію, робимо випробування – і тут перед самим Новим роком наші законодавці відміняють цей законопроєкт – ну, вибачте, не буде. Який інвестор нормальними нас назве? – обурюється Роман Черняк.