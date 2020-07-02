Зачини вікна, не заводь автівку: на вихідних Кременчук може накрити сморід

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4 та 5 липня Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку з настанням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря та збереженням антициклонального характеру погоди, високого температурного режиму (в денні години вище +30°С), штилю в приземному шарі атмосфери можливе зростання забруднення повітря.





Промислові підприємства Кременчука попереджені щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.





Жителям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт із двигунами внутрішнього згоряння у цей період.