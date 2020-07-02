Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Кременчук

Зачини вікна, не заводь автівку: на вихідних Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 1 355

 

Очікуються несприятливі метеорологічні умови

4 та 5 липня Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку з настанням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря та збереженням антициклонального характеру погоди, високого температурного режиму (в денні години вище +30°С), штилю в приземному шарі атмосфери можливе зростання забруднення повітря.


Промислові підприємства Кременчука попереджені щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.


Жителям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт із двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: вонь загрязнение воздух
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх