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Біля Кременчука літатимуть вертольоти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 485

 

Пілоти гвинтокрилів проводитимуть навчання

У Кременчуці ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» в районі колишнього аеродрому села Недогарки проводитимуть навчально-тренувальні польоти.


За інформацією пресслужби «Авіакомпанія «Українські вертольоти» повітряний флот компанії має пошуково-рятувальне обладнання, яке має мало чого спільного зі стандартною версією МІ-8МТВ-1.


 


У штат набирають не лише вітчизняні, а й американські, канадські, німецькі, іспанські, колумбійські, мексиканські, пакистанські, болгарські, ганійські пілоти. Всі вони після прийому на роботу проходять теоретичну підготовку. Про це зауважив Юрій Стороженко, заступник Генерального директора - директор Департаменту підготовки персоналу Авіакомпанії.


 


Тільки після теоретичного навчання пілоти відправляються на аеродром у Кременчук. У нашому місті пілоти будуть відпрацьовувати практичні льотні навички. За допомогою тренажерів і повноцінних навчально-тренувальних польотів вертолітники відпрацьовують пілотування з використанням інтегрованої системи нічного бачення, виконанням елементів взаємодії зі спецпідрозділами, десантування та евакуацію як посадковим, так і безпосадковим способами.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти»
Теги: вертолет навчання Недогарки

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