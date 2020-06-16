Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна32476
Кременчук111
Хворі:
Україна17036
Кременчук2
Одужало:
Україна14528
Кременчук105
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Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Новий рекорд: 758 випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 748 Коментарів: 1

 

З них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали

Станом на 17 червня в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків. Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР.  


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1500 випадків;
  • Волинська область — 1554 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1012 випадків;
  • Донецька область — 338 випадків;
  • Житомирська область — 1147 випадків;
  • Закарпатська область — 1808 випадків;
  • Запорізька область — 538 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1849 випадків;
  • Кіровоградська область — 592 випадки;
  • м. Київ — 4026 випадків;
  • Київська область — 2078 випадків;
  • Львівська область — 3227 випадків;
  • Луганська область — 66 випадків;
  • Миколаївська область — 323 випадки;
  • Одеська область — 1158 випадків;
  • Полтавська область — 281 випадок;
  • Рівненська область — 2499 випадок;
  • Сумська область — 230 випадків;
  • Тернопільська область — 1510 випадків;
  • Харківська область — 1652 випадки;
  • Херсонська область — 183 випадки;
  • Хмельницька область — 577 випадків;
  • Чернівецька область — 4082 випадки;
  • Черкаська область — 564 випадки;
  • Чернігівська область — 440 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Коментарі: 1

3 334
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:38

Ну що тут не ясно з цими цифрами? Коли в день робили по 5-7 тис тестів, а той менше, то й хворих виявляли менше. А коли за вчора, наприклад, зробили  більше 18 тис тестів, то, звичайно і хворих тепер виявляється більше. От і вся математика, а не ліплять горбатого, що "послаблення" винне. Це маніпулятори від влади, які нагнітають і в мутній воді розкрадають бюджет. От і весь фокус.



 


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