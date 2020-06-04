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Рух транспорту через Крюківський міст обмежили через ремонт. Завтра також обмежать

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 080 Коментарів: 7

 

4 червня лагодять деформаційний стик, а 5 червня замінюватимуть аварійну опору повітряної лінії та проводи у прольоті переходу через міст

4 та 5 червня у зв'язку з ремонтом обмежать рух транспорту через Крюківський міст. Про це повідомив виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії».




4 червня з 8.45 до 13.00 на мостовому переході через Дніпро проводять ремонтні роботи з відновлення цілісності деформаційного стика. А тому на час робіт обмежили рух транспорту на одній смузі.

 

5 червня бригади АТ «Полтаваобленерго» замінюватимуть аварійну опору повітряної лінії, а також проводи у прольоті переходу через міст на виїзді за адресою вул. Приходька, 5. У зв’язку ремонтом, пропуск автотранспорту в період робіт здійснюватиметься почергово однією смугою.

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Автор: Катерина Турубара Фото: читач Олександр
Теги: ремонт моста ограничение движения Крюковский мост

Коментарі: 7

124
Piton78:
Сьогодні, 10:23

Що б робили наші посадовці якби не міст така шикарна стаття розходів і для них доходів! Стільки вбухали в той міст а вкрали ще більше! Це як ремонт доріг скільки не виділи всеодно мало і всеодно толку то ніякого!


9 0
220
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 11:22

Мост не на балансе города, стыки делает УЗ! Так что, кто еще на нем деньги отмывает! 


3 6
43
Александр Кириленко:
Сьогодні, 11:35

Укр.залiзниця добряче так розбагатiла на мосту!


3 5
34
Марина Василенко:
Сьогодні, 11:36

Для Кременчуга ремонт стыков это привычное дело, главное что бы его ремонтировали, а остально, думаю, лишь мелочи.


1 9
154
X-YZ:
Сьогодні, 13:16

Этот мост скоро оставят просто для ого чтоб его ремонтировать.

 

Цитата: Марина Василенко
главное что бы его ремонтировали
конечно, вас же надо содержать на какие-то шиши.

 

Цитата: sergey.kovalenko
кто еще на нем деньги отмывает! 
твои хозяева.

 


Цитата: Александр Кириленко
Укр.залiзниця добряче так розбагатiла на мосту!
и ваш хозин тоже.


4 1
125
marinochka__30:
Сьогодні, 13:28

Зеленский же обещал новый мост....а этот город спасает как может.


0 4
124
Piton78:
Сьогодні, 13:30

Ось і лизуни активувалися! Віталька сказав "фас" і погнали відпрацьовувати гонорари))))


5 0

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