Рух транспорту через Крюківський міст обмежили через ремонт. Завтра також обмежать

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 080 Коментарів: 7

4 червня лагодять деформаційний стик, а 5 червня замінюватимуть аварійну опору повітряної лінії та проводи у прольоті переходу через міст

4 та 5 червня у зв'язку з ремонтом обмежать рух транспорту через Крюківський міст. Про це повідомив виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії».













4 червня з 8.45 до 13.00 на мостовому переході через Дніпро проводять ремонтні роботи з відновлення цілісності деформаційного стика. А тому на час робіт обмежили рух транспорту на одній смузі.

5 червня бригади АТ «Полтаваобленерго» замінюватимуть аварійну опору повітряної лінії, а також проводи у прольоті переходу через міст на виїзді за адресою вул. Приходька, 5. У зв’язку ремонтом, пропуск автотранспорту в період робіт здійснюватиметься почергово однією смугою.