Кременчужани скаржаться на «геноцид» від «Кременчуцької ТЕЦ»: стягують борги під час карантину

Директор КремТЕЦ зазначає, що йдеться не про борги, що утворилися під час карантину, а про більш ранні періоди
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка постачає тепло і гарячу воду мешканцям лівобережжя пішла в наступ на боржників. На під'їздах розклеїли оголошення про борги будинку, попередження приносять і персонально — у квартири.
Одне з таких оголошень прислав наш читач, мешканець кварталу 297. Адміністрація КремТЕЦ попереджає про «кардинальні заходи» і примусове стягнення заборгованості через суд «з накладенням арешту на нерухоме та рухоме майно боржника, у т. ч. житло». Також погрожують інфляційними нарахуванями та обмеженням виїзду за кордон.
Наш читач обурений таким підходом:
«Чим заплатити за комуналку, якщо уряд сказав сидіти вдома на карантині і не виплатив гроші навіть на їжу, не кажучи про комуналку? Залишивши без засобів на існування всю сім'ю?
Ви залишилися без роботи і вам нічого їсти, нас це не хвилює - платіть за комуналку, а не заплатите - заберемо майно.
Геноцид кременчужан і дуже схоже на дію колекторів з «вибивання» боргів залякуванням людей».
Він нагадує, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3219 (зараз це Закон 530-ІХ, і він чинний). Цей закон передбачає низку норм на захист прав громадян України на житлово-комунальні послуги під час карантину. Зокрема, забороняється:
Якщо закон забороняє, то чому ж тоді підприємство, яке надає компослуги, вдається до таких заходів? Ми хотіли звернутися з цим питанням за телефонами, вказаними в оголошенні — та жоден з трьох телефонів, який ми набирали по кілька разів, так і не не відповів.
Проте відповів Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».
Проте зауважимо, що в оголошенні не вказано, що борги накопичилися під час карантину. Крім того, Закон 530-ІХ передбачає захист прав громадян «на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», і документ не ділить борги, які не можна стягувати на ті, що утворилися до чи після карантину. Відтак, на нашу думку, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» не зможе вжити санкцій до закінчення карантину і точно ні в кого не забере житло, бо на порушення закону не підуть державні виконавці.
Проте від оплати комунальних послуг ніхто не звільняв: фактично платежам лише дали відстрочку. Після карантину все одно доведеться платити.