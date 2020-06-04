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Кременчук, Споживач

Кременчужани скаржаться на «геноцид» від «Кременчуцької ТЕЦ»: стягують борги під час карантину

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 245 Коментарів: 8

Директор КремТЕЦ зазначає, що йдеться не про борги, що утворилися під час карантину, а про більш ранні періоди

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка постачає тепло і гарячу воду мешканцям лівобережжя пішла в наступ на боржників. На під'їздах розклеїли оголошення про борги будинку, попередження приносять і персонально — у квартири.


Одне з таких оголошень прислав наш читач, мешканець кварталу 297. Адміністрація КремТЕЦ попереджає про «кардинальні заходи» і примусове стягнення заборгованості через суд «з накладенням арешту на нерухоме та рухоме майно боржника, у т. ч. житло». Також погрожують інфляційними нарахуванями та обмеженням виїзду за кордон.


 


Наш читач обурений таким підходом:


«Чим заплатити за комуналку, якщо уряд сказав сидіти вдома на карантині і не виплатив гроші навіть на їжу, не кажучи про комуналку? Залишивши без засобів на існування всю сім'ю?


Ви залишилися без роботи і вам нічого їсти, нас це не хвилює - платіть за комуналку, а не заплатите - заберемо майно.

Геноцид кременчужан і дуже схоже на дію колекторів з «вибивання» боргів залякуванням людей».


Він нагадує, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3219 (зараз це Закон 530-ІХ, і він чинний). Цей закон передбачає низку норм на захист прав громадян України на житлово-комунальні послуги під час карантину. Зокрема, забороняється:

  • нарахувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню) боржникам за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг; припинення житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
  • примусове виселення із житла та примусове стягнення житла громадян (за рішенням суду) через заборгованість за житлово-комунальні послуги;
  • примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.


Якщо закон забороняє, то чому ж тоді підприємство, яке надає компослуги, вдається до таких заходів? Ми хотіли звернутися з цим питанням за телефонами, вказаними в оголошенні — та жоден з трьох телефонів, який ми набирали по кілька разів, так і не не відповів.

Проте відповів Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


- У споживачів є борги не лише з 17 березня (з часу набуття чинності законом — ред.), а й у періоди до карантину. Законодавчо не передбачене звільнення від штрафів та пені на ці періоди. Але на час карантину ні «Кременчуцька ТЕЦ», ні жодна інша організація штрафні санкіії нараховувати не будемо. Але ж оголошення має й характер заклику: адже нам треба платити податки, зарплату, за воду, за природний газ, - зазначив Андрій Щербань.


Проте зауважимо, що в оголошенні не вказано, що борги накопичилися під час карантину. Крім того, Закон 530-ІХ передбачає захист прав громадян «на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», і документ не ділить борги, які не можна стягувати на ті, що утворилися до чи після карантину. Відтак, на нашу думку, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» не зможе вжити санкцій до закінчення карантину і точно ні в кого не забере житло, бо на порушення закону не підуть державні виконавці.


Проте від оплати комунальних послуг ніхто не звільняв: фактично платежам лише дали відстрочку. Після карантину все одно доведеться платити.

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: оголошення Кременчуцька ТЕЦ борги компослуги

Коментарі: 8

334
Кавоман:
Сьогодні, 10:50

Зробили себе разом?


12 8
283
wtf100500:
Сьогодні, 11:26

Так а чего люди ждут? Сказки про заботу о людях это вечность)) Это будет при любой власти. Есть услуги - есть оплата. К сожалению нельзя отказаться от услуг того же отопления это плохо. Но по сути всем плевать, есть деньги у тебя или нет. Хоть это комуналка или же медицина. Если у тебя нет денег то кто тебя будет лечить? Так можно говорить про любую сферу геноцид. 


15 2
850
shoni1970:
Сьогодні, 11:26

Цитата: Кавоман

Зробили себе разом?

Так а що ви хочете, щоб Григоришин з Коломойським чекали, поки ви гроші заробите? Вам же залишили ломбарди відкритими, так що думай-ТЕ.

13 3
3 794
zzzzzz:
Сьогодні, 11:27

Слава солнцеликому зе, а барыга порох- не перепутайте. А с 1 июля за газ бум платить по цене промпредприятий, а с первого октября отменят льготный тариф за эл энергию за первые 90 квт и бум платить по 1,68. А с 15 октября новые тарифы по отоплению, с января 21 годе еще подорожает вода. Ура зелебобики, главное шо не порох


15 9
330
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:12

А ты думаешь было бы как-то по другому?


12 5
793
AMD:
Сьогодні, 12:14

Заметье, враги народа, недомэр и ульянов, будут всячески способствовать выбиванию долгов, не зря же они хлопотали +25% к тарифам выше столичных.

А тут вдруг, ненавистные им кременчужане, задерживают выплаты откатов.


13 3
1 029
route 66:
Сьогодні, 14:05

Цитата: Кавоман

Зробили себе разом?

Чув дзвін та не знаєш де він? При іншому президенті не потрібно було б гасити борги? Чи може вони виникли за два місяці? Люди роками не платять за опалення і воду.


6 2
204
ksenaksenia:
Сьогодні, 16:22

Они еще любители поотправлять угрожащие смсочки на телефон..

 

У нас была оформлена рассрочка (ну или как там) на отопление, и перед последним платежом (гривен на 600) пришла смс типа "вашу квартиру арештовано за борги перед ПОЕ, негайно сплатіть борг" и тд. В пятницу вечером. Мы еще были временно у родителей. Офигели. Потом включились мозги.

Позвонила в колл центр и тоже им испортила настроение, для устранения диссбаланса))


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