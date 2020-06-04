Кременчужани скаржаться на «геноцид» від «Кременчуцької ТЕЦ»: стягують борги під час карантину

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 245 Коментарів: 8

Директор КремТЕЦ зазначає, що йдеться не про борги, що утворилися під час карантину, а про більш ранні періоди

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка постачає тепло і гарячу воду мешканцям лівобережжя пішла в наступ на боржників. На під'їздах розклеїли оголошення про борги будинку, попередження приносять і персонально — у квартири.





Одне з таких оголошень прислав наш читач, мешканець кварталу 297. Адміністрація КремТЕЦ попереджає про «кардинальні заходи» і примусове стягнення заборгованості через суд «з накладенням арешту на нерухоме та рухоме майно боржника, у т. ч. житло». Також погрожують інфляційними нарахуванями та обмеженням виїзду за кордон.









Наш читач обурений таким підходом:





«Чим заплатити за комуналку, якщо уряд сказав сидіти вдома на карантині і не виплатив гроші навіть на їжу, не кажучи про комуналку? Залишивши без засобів на існування всю сім'ю?

Ви залишилися без роботи і вам нічого їсти, нас це не хвилює - платіть за комуналку, а не заплатите - заберемо майно. Геноцид кременчужан і дуже схоже на дію колекторів з «вибивання» боргів залякуванням людей».





Він нагадує, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3219 (зараз це Закон 530-ІХ, і він чинний). Цей закон передбачає низку норм на захист прав громадян України на житлово-комунальні послуги під час карантину. Зокрема, забороняється:

нарахувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню) боржникам за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг; припинення житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

примусове виселення із житла та примусове стягнення житла громадян (за рішенням суду) через заборгованість за житлово-комунальні послуги;

примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.





Якщо закон забороняє, то чому ж тоді підприємство, яке надає компослуги, вдається до таких заходів? Ми хотіли звернутися з цим питанням за телефонами, вказаними в оголошенні — та жоден з трьох телефонів, який ми набирали по кілька разів, так і не не відповів.

Проте відповів Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





- У споживачів є борги не лише з 17 березня (з часу набуття чинності законом — ред.), а й у періоди до карантину. Законодавчо не передбачене звільнення від штрафів та пені на ці періоди. Але на час карантину ні «Кременчуцька ТЕЦ», ні жодна інша організація штрафні санкіії нараховувати не будемо. Але ж оголошення має й характер заклику: адже нам треба платити податки, зарплату, за воду, за природний газ, - зазначив Андрій Щербань.



Проте зауважимо, що в оголошенні не вказано, що борги накопичилися під час карантину. Крім того, Закон 530-ІХ передбачає захист прав громадян «на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», і документ не ділить борги, які не можна стягувати на ті, що утворилися до чи після карантину. Відтак, на нашу думку, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» не зможе вжити санкцій до закінчення карантину і точно ні в кого не забере житло, бо на порушення закону не підуть державні виконавці.





Проте від оплати комунальних послуг ніхто не звільняв: фактично платежам лише дали відстрочку. Після карантину все одно доведеться платити.