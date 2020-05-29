У Кременчуці залишилося п'ять людей, хворих на COVID-19

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила позначку у 23 тисячі
29 травня ще один пацієнт у Кременчуці одужав від коронавірусної хвороби, що двічі підтверджено ПЛР-тестуванням. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, ще 5 людей продовжують хворіти на COVID-19 у нашому місті, стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.
За даними МОЗ, станом на 9.00 30 травня в Україні налічують 23204 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 393 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 958 випадків;
- Волинська область — 887 випадків;
- Дніпропетровська область — 933 випадки;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 699 випадків;
- Закарпатська область — 1171 випадок;
- Запорізька область — 440 випадків;
- Івано-Франківська область — 1379 випадків;
- Кіровоградська область — 506 випадків;
- м. Київ — 2904 випадки;
- Київська область — 1556 випадків;
- Львівська область — 1619 випадків;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 288 випадків;
- Одеська область — 883 випадки;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1680 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1160 випадків;
- Харківська область — 1025 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 432 випадки;
- Чернівецька область — 3306 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 159 випадків.
Що стосується Полтавщини, загалом від коронавірусної інфекції одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей. Про це інформує голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.