Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна22811
Кременчук107
Хворі:
Україна13198
Кременчук6
Одужало:
Україна8934
Кременчук97
Померло:
Україна679
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці залишилося п'ять людей, хворих на COVID-19

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 823

 

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила позначку у 23 тисячі

29 травня ще один пацієнт у Кременчуці одужав від коронавірусної хвороби, що двічі підтверджено ПЛР-тестуванням. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, ще 5 людей продовжують хворіти на COVID-19 у нашому місті, стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.


За даними МОЗ, станом на 9.00 30 травня в Україні налічують 23204 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 393 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 958 випадків;
  • Волинська область — 887 випадків;
  • Дніпропетровська область — 933 випадки;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 699 випадків;
  • Закарпатська область — 1171 випадок;
  • Запорізька область — 440 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1379 випадків;
  • Кіровоградська область — 506 випадків;
  • м. Київ — 2904 випадки;
  • Київська область — 1556 випадків;
  • Львівська область — 1619 випадків;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 288 випадків;
  • Одеська область — 883 випадки;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1680 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1160 випадків;
  • Харківська область — 1025 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 432 випадки;
  • Чернівецька область — 3306 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 159 випадків.


Що стосується Полтавщини, загалом від коронавірусної інфекції одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей. Про це інформує голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
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