У Кременчуці залишилося п'ять людей, хворих на COVID-19

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Тим часом кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила позначку у 23 тисячі

29 травня ще один пацієнт у Кременчуці одужав від коронавірусної хвороби, що двічі підтверджено ПЛР-тестуванням. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, ще 5 людей продовжують хворіти на COVID-19 у нашому місті, стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.





За даними МОЗ, станом на 9.00 30 травня в Україні налічують 23204 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 393 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

м. Київ — 2904 випадки;

Київська область — 1556 випадків;

Львівська область — 1619 випадків;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.





Що стосується Полтавщини, загалом від коронавірусної інфекції одужали вже 244 жителі області, продовжують хворіти 11 людей. Про це інформує голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.



