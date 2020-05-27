Кременчук накрила злива: місто потонуло у стіні дощу

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 3 144 Коментарів: 2

28 травня, близько 14.00 Кременчук накрила злива – і він просто потонув у стіні дощу. На дорогах та тротуарах за лічені хвилини утворилися величезні калюжі, які створили перешкоди для пішоходів та водіїв.





Наш постійний читач надіслав нам світлини цього маленького погодного апокаліпсису, а ми у свою чергу ділимося ними з вами.





Журналісти «Телеграфа» помітили навіть град, і наш фотокореспондент встиг зафільмувати це погодне явище, яке, до речі, у Кременчуці було помічене також і вчора – весна у цьому році вражає. Відео ви можете переглянути за посиланням на нашій сторінці у соціальній мережі Instagram.





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