Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Кременчук

Кременчук накрила злива: місто потонуло у стіні дощу

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 3 144 Коментарів: 2

 

Світлини негоди надіслав «Телеграфу» наш постійний читач

28 травня, близько 14.00 Кременчук накрила злива – і він просто потонув у стіні дощу. На дорогах та тротуарах за лічені хвилини утворилися величезні калюжі, які створили перешкоди для пішоходів та водіїв.


 

Наш постійний читач надіслав нам світлини цього маленького погодного апокаліпсису, а ми у свою чергу ділимося ними з вами.


Журналісти «Телеграфа» помітили навіть град, і наш фотокореспондент встиг зафільмувати це погодне явище, яке, до речі, у Кременчуці було помічене також і вчора – весна у цьому році вражає. Відео ви можете переглянути за посиланням на нашій сторінці у соціальній мережі Instagram.


Слідкуйте за новинами «Кременчуцького Телеграфа» та підписуйтесь на наші пабліки!


3
Автор: Катерина Турубара
Теги: весна дождь град

Де вас застала сьогоднішня злива?

Коментарі: 2

4 500
Solenoid:
Сьогодні, 16:03

И это всё прекрасно показывает, как работают ливневки и вся система в целом. Центр возле Викома тоже залило по самое небалуй. Но наше недоруководство города будет бубнеть, что всё ништяк работает, просто не рассчитано на такое кол-во осадков. Инфа 146%.


11 0
104
Piton78:
Сьогодні, 16:22

І ось питання! А в скільки обійшовся ремонт доріг по вулиці Леніна? Її вже два рази робили за три роки? І що бюджетика не хватило на водовідвід? Ось як тут не матюкнутися знову розікрали що могли а тоді ще й виборів не було. Хоча можливо багато коштів пішло на жовту фарбу для парковок і навіть дивно як це не фіолетова розмітка? Дати Вітальці чоботи лопату і нехай тепер іде чистити водостоки, а то як бабки відмивати вони перші а що тепер робити перехожим і водіям?


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх