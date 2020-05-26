Чи будуть у Кременчуці вихователів перевіряти на коронавірус перед відкриттям дитсадків

Дітей прийматимуть до дошкільних закладів з довідкою про епідоточення, можливо, й працівники повинні будуть її взяти - питання вирішуватиметься
26 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання щодо того, чи повинні вихователі перед тим, як приймати дітей до дитячих садків, пройти ПЛР-тестування на коронавірус, адже він може протікати й безсимптомно.
Що стосується дітей, їх прийматимуть до дитячого садочку з довідкою про епідоточення. Але, за словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, згідно чинної нормативної бази, не передбачено, що працівники дошкільних закладів братимуть довідку про епідоточення, а також проходитимуть тестування на коронавірус. Якщо у людини клінічних симптомів немає, то їй не треба звертатися до лікаря для отримання даної довідки.
Дане питання зараз вивчатимуть, і, можливо, працівників садочків також зобов'яжуть брати довідки про епідоточення.