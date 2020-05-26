Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна21584
Кременчук106
Хворі:
Україна13365
Кременчук9
Одужало:
Україна7575
Кременчук93
Померло:
Україна644
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Освіта

Чи будуть у Кременчуці вихователів перевіряти на коронавірус перед відкриттям дитсадків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 421

Дітей прийматимуть до дошкільних закладів з довідкою про епідоточення, можливо, й працівники повинні будуть її взяти - питання вирішуватиметься

26 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання щодо того, чи повинні вихователі перед тим, як приймати дітей до дитячих садків, пройти ПЛР-тестування на коронавірус, адже він може протікати й безсимптомно.


- Наша позиція, звичайно, всіх протестувать, але ж є позиція медицини, у даному випадку говорять, що в цьому немає такої необхідності, а будуть тестувать лише тих, хто контактний, хто хворів, якщо є підозри і т.д., - прокоментував директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.


Що стосується дітей, їх прийматимуть до дитячого садочку з довідкою про епідоточення. Але, за словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, згідно чинної нормативної бази, не передбачено, що працівники дошкільних закладів братимуть довідку про епідоточення, а також проходитимуть тестування на коронавірус. Якщо у людини клінічних симптомів немає, то їй не треба звертатися до лікаря для отримання даної довідки.


- Треба опрацювати на місцевому рівні кількість людей, пропускну здатність наших поліклінік щодо перевірки саме епідоточення і працівників закладів. Тому що якщо ми просимо у дитини дані по епідоточенню, то ми маємо попіклуватися, щоб і у працівника, який буде приймати дитину, теж було сприятниве епідоточення, щоб там не було ніяких проявів респіраторно-вірусних захворювань у цієї людини та у її близьких, - зазначив мер Віталій Малецький.


Дане питання зараз вивчатимуть, і, можливо, працівників садочків також зобов'яжуть брати довідки про епідоточення.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ПЦР тестирование детский сад воспитатель дети справка

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх