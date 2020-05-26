Чи будуть у Кременчуці вихователів перевіряти на коронавірус перед відкриттям дитсадків

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26 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання щодо того, чи повинні вихователі перед тим, як приймати дітей до дитячих садків, пройти ПЛР-тестування на коронавірус, адже він може протікати й безсимптомно.





- Наша позиція, звичайно, всіх протестувать, але ж є позиція медицини, у даному випадку говорять, що в цьому немає такої необхідності, а будуть тестувать лише тих, хто контактний, хто хворів, якщо є підозри і т.д., - прокоментував директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.





Що стосується дітей, їх прийматимуть до дитячого садочку з довідкою про епідоточення. Але, за словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, згідно чинної нормативної бази, не передбачено, що працівники дошкільних закладів братимуть довідку про епідоточення, а також проходитимуть тестування на коронавірус. Якщо у людини клінічних симптомів немає, то їй не треба звертатися до лікаря для отримання даної довідки.





- Треба опрацювати на місцевому рівні кількість людей, пропускну здатність наших поліклінік щодо перевірки саме епідоточення і працівників закладів. Тому що якщо ми просимо у дитини дані по епідоточенню, то ми маємо попіклуватися, щоб і у працівника, який буде приймати дитину, теж було сприятниве епідоточення, щоб там не було ніяких проявів респіраторно-вірусних захворювань у цієї людини та у її близьких, - зазначив мер Віталій Малецький.





Дане питання зараз вивчатимуть, і, можливо, працівників садочків також зобов'яжуть брати довідки про епідоточення.