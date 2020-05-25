Кременчуцька лабораторія за вихідні зробила 36 ПЛР-тестів на коронавірус

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 809 Коментарів: 3

Кременчуцька лабораторія за вихідні виконала 36 ПЛР-досліджень, один із них був позитивний – захворіла 35-річна жінка, яка була контактною особою, вона перебуватиме вдома під наглядом сімейного лікаря. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Тепер епідеміологи встановлюють коло її контактних осіб, проводять епідрозслідування.





З Полтавського лабораторного центру Кременчук очікує ще 38 відповідей, але нагадаємо, що з суботи, 23 травня, аналіз нових зразків виконували вже на потужностях Кременчуцької ПЛР-лабораторії, тому тепер направляти біоматеріал у Полтаву більше не потрібно.





За добу у Кременчуці провели два експрестестування на коронавірус (результати виявилися негативними), 9 зразків направили на ПЛР-дослідження.