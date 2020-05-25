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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчуцька лабораторія за вихідні зробила 36 ПЛР-тестів на коронавірус

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 809 Коментарів: 3

Один з них дав позитивний результат – захворіла 35-річна жінка

Кременчуцька лабораторія за вихідні виконала 36 ПЛР-досліджень, один із них був позитивний – захворіла 35-річна жінка, яка була контактною особою, вона перебуватиме вдома під наглядом сімейного лікаря. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Тепер епідеміологи встановлюють коло її контактних осіб, проводять епідрозслідування.


З Полтавського лабораторного центру Кременчук очікує ще 38 відповідей, але нагадаємо, що з суботи, 23 травня, аналіз нових зразків виконували вже на потужностях Кременчуцької ПЛР-лабораторії, тому тепер направляти біоматеріал у Полтаву більше не потрібно.


За добу у Кременчуці провели два експрестестування на коронавірус (результати виявилися негативними), 9 зразків направили на ПЛР-дослідження.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ПЦР лаборатория анализы экспресс-тесты

Коментарі: 3

37
Александр Кириленко:
Сьогодні, 17:10

благодаря лаборатории в нашем городе, можно быстрее обнаружить болезнь и раньше начать лечение!


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225
Dmytro:
Сьогодні, 17:28

В этой лаборатории любой может пройти ПЦР обследование хотя бы платное или нужно через 3 забора прыгать?


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36
NikoLa:
Сьогодні, 17:37

Скорейшего выздоровления женщине.

 


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