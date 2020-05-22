Медиків Кременчука на час карантину планують перевозити безкоштовно

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 730 Коментарів: 3

Для медиків Кременчука на час адаптивного карантину планують зберегти безоплатний проїзд. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Зараз це питання вивчається й проводяться відповідні розрахунки за різними транспортними маршрутами.





- Перевізники отримали завдання й ведуть розрахунки. Ми взяли за основу 6 грн, адже медикам треба швидко добиратися на роботу. Ми вивчили пасажирський потік по тим маршрутам, які обслуговують місце компактного проживання працівників медичних закладів. Наприклад, маршрут 18, він за день перевозить до 100 медпрацівників, - зауважив міський голова.





Медичним працівникам нададуть вибір між тролейбусом/автобусом №25 (2грн) або маршрутка (6 грн) з розрахунку 2 талони на день.

За словами мера 25 червня на засідання сесії Кременчуцької міської ради винесуть програму про забезпечення перевезення медиків на час карантину. За основу візьмуть програму перевезення учнів до 12 років.