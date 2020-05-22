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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Медиків Кременчука на час карантину планують перевозити безкоштовно

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 730 Коментарів: 3

  

За основу розроблення програми візьмуть програму перевезення школярів

Для медиків Кременчука на час адаптивного карантину планують зберегти безоплатний проїзд. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Зараз це питання вивчається й проводяться відповідні розрахунки за різними транспортними маршрутами.


- Перевізники отримали завдання й ведуть розрахунки. Ми взяли за основу 6 грн, адже медикам треба швидко добиратися на роботу. Ми вивчили пасажирський потік по тим маршрутам, які обслуговують місце компактного проживання працівників медичних закладів. Наприклад, маршрут 18, він за день перевозить до 100 медпрацівників, - зауважив міський голова.


Медичним працівникам нададуть вибір між тролейбусом/автобусом №25 (2грн) або маршрутка (6 грн) з розрахунку 2 талони на день.

За словами мера 25 червня на засідання сесії Кременчуцької міської ради винесуть програму про забезпечення перевезення медиків на час карантину. За основу візьмуть програму перевезення учнів до 12 років.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин медики транспорт

Коментарі: 3

108
marinochka__30:
Сьогодні, 11:19

мне кажется 2 талона на день, с головой.чтобы не ездили по своим делам 


0 2
27
Марина Василенко:
Сьогодні, 11:33

Круто, медиков нужно перевозить бесплатно, ведь кто как не они спасают жизни и работают только во благо.


0 2
91
Piton78:
Сьогодні, 12:04

Цікаво на перевезення було виділено достатньо вагому сумму, але чомусь тролейбусному нічого так і не дісталось! Все віддали маршрутникам? Робітники тролейбусного не отрімали зарплатню хоча працювали тролейбуси для перевезень від першого дня і працюють далі. І тут питання де поділися кошти і кому повернувся відкатик? 


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